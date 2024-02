Sergio Arau formaliza su concepto de la música clásica

Cd. de México.- Toda la carrera de Sergio Arau, sea en la música, la pintura, o el cine, ha estado dedicada a la cultura popular, por lo que ahora se encuentra enfocado en llevar la obra de compositores clásicos a la gente a través de divertidas rolas mexicanas.

El fundador de Botellita de Jerez recuerda su emoción la primera vez que escuchó "Ladies Bar (Bolero de Ravel)", de Los Barón de Apodaca, ya que ésta le quitaba la solemnidad a la canción sinfónica y la hacía bailable.

Con ese concepto, el año pasado el músico presentó su disco Tocada y Fuga, pero aunque ya estuvo incluso en el Vive Latino, cree que su presentación formal arrancará con su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 28 de febrero.

"La cultura popular me entusiasma, me angustia, me provoca, siento que de alguna forma a todo mundo lo define, eso es lo que te da el carácter. Cuando armé Botellita de Jerez básicamente era porque necesitamos algo que nos representara y no que fuera nada más una copia traducida de lo gringo, lo inglés, lo europeo.

"Traía esa idea desde hace un buen rato. Esto es para la raza, para el pueblo, para el que esté en frente sin lo solemne de la música clásica. Hice "La Hago de los Bisnes", basada en "El Lago de los Cisnes", que empieza como un rock ácido pesadón y termina en reguetón. Mi intención está funcionando", afirmó en encuentro virtual con medios.

Para este proyecto se inspiró también en su padre, el cineasta Alfonso Arau, quien al no gustar de rock, se juntó con Carlos Monsiváis para crear el grupo parodia Los Tepetatles.

La presentación, llamada StandÓpera, es prácticamente una puesta en escena, donde, bajo la identidad de Lazlo de la Vega Morris Van Claus Vitelli, narrará sus vivencias con compositores como Mozart y Chaikovski las cuales explicarán cada canción.

Al tener un concepto tan preparado, descartó que haya tiempo para incluir música de otras de sus etapas artísticas.

"El arte ornamental no tiene mucho sentido, como chingos de cuadros que decoran una pared y no te dicen nada. Hay que hablar de las cosas, no tiene que ser todo sólo político o social, en la vida cotidiana está todo mezclado.

"En 'Carmen de Cañón' digo que el compositor original estaba sentido con su pareja y por eso está versión da la visión de ella. No es político, pero en un momento donde el feminismo está creciendo y definiéndose, la onda es que tienes que hablar de lo que está, lo que compartes. Si siento que el arte tiene que tener una misión no solamente decorativa", detalló.