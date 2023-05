Sergio Arau, imparable, hará teatro, cine y shows en vivo

CDMX.- Por imaginación, ganas y creatividad, Sergio Arau no para. Luego de dar a conocer el disco Tocada y Fuga, ahora quiere montarlo en teatro, filmar una película alrededor de sus historias, un disco y concierto más lo que se acumule.

Compositor, productor, director, cantante, músico y otros tantos oficios relacionados con el arte, Sergio exuda inquietudes y con el disco que sale a la venta este jueves, lo expone: quiere que resuene de todas maneras.

"En el disco son las canciones, yo pensé que era un rock opera, pero en realidad es un stand-up-era. El primer plan es conseguir un teatro para armarnos una temporada en teatro y presentar cada canción, una por una.

"Eventualmente quiero grabar un concierto y ya en la imaginación ¿qué tal que hacemos una película? Así como Moulin Rouge, contando las historias de las canciones, la época", comentó Arau sobre esta creación.

De Tocada y Fuga, que contiene diez piezas, cada una con un invitado distinto, promueve su reciente sencillo "Carmen de Cañón", con su esposa, Yareli Arizmendi.

"Toda la historia de esa canción es muy única, por cómo la grabé. Ella es actriz, es de teatro, canta, y no se dedica a cantar. Hice la canción, intenté hacer el demo, para que una cantante la cantara y le dije: 'échame la mano', y pues quedó preciosa", manifestó el cantautor, de 71 años.

Esta pieza, platicó, surge como una manera de exponer, con ironía y con humor, el cómo siempre hay un "poderoso" que usa al que menos tiene para su beneficio. En todos los niveles y en todas las áreas.

"En realidad era 'Carmen de Bisteck', por Carmen, de (Georges) Bizet. Pero me faltaba historia, y se la inventé como la necesitaba siempre hay esta parte de 'carne de cañón', a los que mandan al frente, que se partan la madre para que los de adelante se queden con el poder.

"Como decía Bertolt Brecht, sobre quién construyó las pirámides, pero los que las disfrutaron eran los faraones", indicó el líder de Botellita de Jerez.

Canta con sus cuates

El material se volvió una especie de creaciones hechas por los alter ego que se desdoblan de Arau, y quien le dio voz a piezas que grabó con Rubén Albarrán, Andrea Echeverri, Javier Gurruchaga, Carina Ricco, Horacio Franco y José Fors, entre otros.

"Ya cuando tenía el disco dije: 'Ni modo que lo cante yo todo, no tiene sentido', y empecé canción por canción, a invitar a mis cuates. A Andrea Echeverri la acaba de ver en un evento de Acnur, para los refugiados.

"Y así como a ella, invité a varios. Ella grabó en plena pandemia, en su estudio en Bogotá. Y todo fue por Zoom. Con los únicos que grabé aquí (en CDMX) fue con Camilo Lara, Rubén Albarrán y Horacio Franco".

Radicado en Los Ángeles, pero aún con su casa en Ciudad de México, el escritor y músico comentó que su nuevo álbum es el resultado de un trabajo pandémico, por la cuarentena, que lo obligó a pensar en lo mucho que disfruta su libertad creativa y su deseo de continuar inspirándose. Pero la idea la tenía desde el año 2000.

"Estas canciones clásicas, jugando con los títulos. La 'Tocada' y la 'Fuga' las usaba Bach. El reggae, el rock, todo nos suena.

"Cuento en las presentaciones en vivo que a Juan Sebastián Bach lo conocí en Berlín esquina con general Prim aquí en la Juárez, en un Club de Cumbia. Y me platicaba que la cumbia le encantaba y le decía que los músicos mexicanos sufrimos mucho porque nos contratan y no pagan Por creatividad, no paro".