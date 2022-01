Servant, entre la repulsión y la paranoia

Agencias

El thriller de horror Servant, creado por M. Night Shyamalan, ha entrado al terreno de las teorías de los fans. Han pasado dos temporadas, la tercera ya disponible en Apple TV+, y aún se desconoce la naturaleza de la maldición que Leanne (Nell Tiger Free) ha dejado caer sobre Sean (Toby Kebbell) y Dorothy Turner (Lauren Ambrose).

Puede que el espectador se coma las uñas, incluso los mismos actores desconocen su destino, pero para el cineasta esta serie le ha dado un nuevo impulso en su tan comentado estilo de narrar suspenso y horror.

Mirar a otros directores (durante el rodaje de Servant) me ha influenciado, muchos de ellos tienen admirables fortalezas, son mejores que yo; otros acentúan el misterio, son más atrevidos. Esta serie ha sido permisiva conmigo, me ha expuesto a lograr más. Por ejemplo, cada episodio lo vislumbro como una secuencia de 30 minutos donde debe pasar todo y eso lo aplico a mis películas.

Quizá, el error que he cometido en varias de mis películas es tratar de ligarlas una con otra con ciertos movimientos. Servant me ha ayudado a pensar en todo en una sola secuencia de 30 minutos y, creo, se sentirá el cambio y la influencia de este estilo en mi próxima película (Knock At The Cabin, con Dave Bautista)”, dijo Shyamalan en mesa redonda en la que Excélsior estuvo presente.

En la nueva entrega, el director explica que ha tirado toda su narrativa al thriller sobrenatural. En la primera exploró el misterio, la segunda, su desarrollo; ahora se preocupó más en los aspectos de darle a los fans una tanda de 10 episodios repletos de sucesos sobrenaturales.

Hemos llegado a terrenos de esclarecer si hay alguna fuerza oscura despertando en su interior y el potencial de los poderes que puede liberar. Hay una sensación de repulsión, paranoia, de presentir que alguien está detrás de ella”, explicó.

Tiger Free ha sido una revelación para el propio cineasta. Pese a ser una joven británica, de 22 años, que apenas era ubicada por ser la bella y envenenada Myrcella Baratheon, en Game of Thrones, tiene pinta de poder ser parte de la nueva generación de scream queens en el género.

Le cuestionamos a la también guitarrista y cantante cómo el misterio de esta serie la ha cimbrado a nivel personal y si ha entrado al mundo de las teorías para saber el destino de Leanne, ahora que se confirmó la cuarta y última temporada para 2023.

Estoy llegando a un lugar al que Leanne cree que es la mera verdad y que los cuatro personajes protagonistas (incluido el de Rupert Grint, Julian), viven en realidades separadas y todos cohesionaremos nuestras visiones para alcanzar la verdad detrás de todo.

Desde la primera temporada, Night armó todo para mí y entendí por dónde va el asunto. La verdad, por eso, llevo un poco de ventaja. Aunque no sé el final, mis teorías espoilearían el misterio de quién es Leanne y, sinceramente, no quiero meterme en serios problemas”, dijo entre risas, “pero sí creo que está un poco loca”, agregó.

¡CUIDADO!, BEBÉS MORDELONES

Uno de los aspectos más escalofriantes del programa es la actuación de Ambrose con un bebé sustituto, un muñeco que se usa para tratar traumas por la pérdida temprana de un pequeñín. Pese a que esta temporada ya no tiene el mismo peso que en las primeras dos partes, ella y Tiger Free vivieron momentos inusuales actuando con bebés.

“¡Uno de ellos me mordió!”, dijo Ambrose, “¡Yo hasta tengo una cicatriz!”, complementó Tiger Free, “es complicado, porque tenemos parejas de gemelos en el set para estas escenas, pero debes ingeniártelas para no mostrar su rostro (por cuestiones legales y de protección).

A veces están de buen humor, otras piensan en nuestros dedos como si fueran bocadillos (y te muerden). Debes pasarlos a otras personas para que les den de comer y en mi bolsillo tenía algunas cosas para entretenerlos, y ésta es una habilidad extracurricular, que nada tiene que ver con la actuación, sino con el lidiar con los bebés. No firmé para eso, aunque fue divertido”, completó Ambrose.

SU RELACIÓN CON LA RELIGIÓN

En Servant, Shyamalan ha dejado entrever que la presencia sobrenatural tiene que ver con un demonio. ¿Las pistas? Los insectos, los rituales y criaturas que remiten a Belcebú. Le preguntamos al cineasta si el tema bíblico y la lucha contra los demonios definirá el desenlace.

Los insectos, las abejas, los grillos, todo lo que estamos usando, definitivamente son manifestaciones de una larga situación que no atañe tanto a una historia bíblica, pero en una forma modernizada. Todo lo sobrenatural tiene que ver más con una sensación de infestación. Y con eso estamos jugando mucho”, precisó.

Shyamalan se considera un tipo que, más allá de creer en una religión en particular, se guía por la energía. Cree que ésta regresa de la misma forma y, al crecer en una familia bajo creencias hindúes, es parte inherente de su vida relacionar lo sobrenatural con la religión y el espiritualismo.