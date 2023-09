Shakira compite triple a canción del año de los Latin Grammy

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Shakira compite por partida triple en la categoría de canción del año del Latin Grammy, según las nominaciones anunciadas el martes por la mañana en internet por La Academia Latina de la Grabación.

La superestrella colombiana está nominada por "Acróstico", "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" con el productor argentino Bizarrap y su colaboración con Karol G "TQG".

Tras su deslumbrante participación en los Premios MTV a los Videos Musicales y toda una serie de premios recibidos en el año, Shakira tiene grandes posibilidades de sumar un Latin Grammy a los 11 que ya posee, el más reciente por su álbum El Dorado de 2017.

La categoría de canción del año, que premia a los compositores, la completan "Amigos" de Pablo Alborán con María Becerra, "De todas las flores" de Natalia Lafourcade, "Ella baila sola" interpretada por Eslabón Armado y Peso Pluma, "NASA" de Camilo y Alejandro Sanz, "Ojos marrones" de Lasso, "Si tú me quieres" interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra, y "un x100to" interpretada por Grupo Frontera y Bad Bunny.

En la categoría de grabación del año también figura Shakira con su "music session" con Bizarrap. Se medirá con "No es que te extrañe" de Christina Aguilera, "Carretera y manta" de Alborán, "Déjame llorarte" de Paula Arenas con Jesús Navarro, "Si tú me quieres" de Fonseca y Guerra, "Mientras me curo del cora" de Karol G, "De todas las flores" de Lafourcade, "Ojos marrones" de Lasso, "La fórmula" de Maluma y Marc Anthony, "Despechá" de Rosalía y "Correcaminos" de Alejandro Sanz con Danny Ocean.

El premio de álbum del año se decidirá entre "La cu4rta hoja" de Alborán, "A ciegas" de Arenas, "De adentro pa afuera" de Camilo, "Décimo cuarto" de Andrés Cepeda, "Vida cotidiana" de Juanes, "Mañana será bonito" de Karol G, "De todas las flores" de Lafourcade, "Play" de Ricky Martín, "Eadda9223" de Fito Páez, y "Escalona nunca se había grabado así" de Carlos Vives.

En total, Shakira está en empate como la artista más nominada con siete nominaciones junto con Camilo y Karol G. Les siguen de cerca Alborán, Bad Bunny, Becerra, Feid y Lafourcade, todos con cinco.

La Academia Latina de la Grabación anunció por streaming a sus nominados para la 24 entrega anual del Latin Grammy.

En la flamante categoría de compositor del año competirán Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz alias Keityn, Felipe González Abad, Manuel Lorente Freire, Horacio Palencia y Elena Rose.

Barrera, productor y compositor famoso por su trabajo con artistas como Madonna, Karol G, Peso Pluma, Shakira, Grupo Frontera y más, encabeza la lista general de nominados al Latin Grammy 2023 con 13 menciones, aunque en su caso varias son por su labor detrás de la consola. Si bien el año pasado estuvo una nominación por debajo del mayor postulado en general que era Bad Bunny, este año Barrera reclama el primer puesto sin alguien que le pise los talones.

Barrera está nominado a mejor canción pop, grabación, álbum y productor del año y tiene dos nominaciones como compositor en la categoría de canción del año por "NASA" y "un x100to". También tiene tres menciones en la categoría de mejor canción tropical por "Ambulancia" de Camilo y Camila Cabello, "El merengue" de Marshmello y Manuel Turizo, "La Fórmula" de Maluma y Marc Anthony, y tres en la de mejor canción regional por "Alaska" de Camilo y Grupo Firme, "La siguiente" de Kany García y Christian Nodal y "un X100to". Previamente ha sido galardonado con 18 Latin Grammy.

Keityn tiene siete nominaciones y el productor argentino Bizarrap seis.

Este año también debutarán las categorías de mejor canción cantautor y mejor interpretación urbana en lengua portuguesa.

La reveladora categoría mejor nuevo artista incluye diversos países y géneros representados por Borja de España, Conexión Divina de Estados Unidos, Ana Del Castillo de Colombia, Natascha Falcão de Brasil, Gale de Puerto Rico, Paola Guanche de Estados Unidos, Joaquina de Venezuela, Leon Leiden de México, Maréh de Colombia, y Timø de Colombia.

"Este grupo de creadores refleja la excelencia musical y la riqueza de la música latina y esperamos poder celebrarlos durante la Semana del Latin Grammy en Sevilla, que será un momento verdaderamente histórico para nuestra organización", señaló Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación.

El Latin Grammy es otorgado por profesionales de la industria musical de diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores, e ingenieros de grabación y mezcla.

La 24a Entrega Anual del Latin Grammy tendrá lugar el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), en Sevilla, España. La trasmisión se difundirá por Univision en Estados Unidos y Radio Televisión Española en España. Pronto se anunciarán otros socios internacionales de difusión.

Previo a la ceremonia televisada se realizará la ceremonia de La Premiere del Latin Grammy en la que se anunciarán los ganadores en la mayoría de las categorías.