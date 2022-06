Shakira disfruta su rol de mamá y su soltería; Piqué se excede con las fiestas

CDMX.- Shakira es una súper mamá. Porque no importa lo que esté pasando, demuestra su amor y apoyo incondicional a sus hijos Sasha y Milan. La cantante colombiana apareció en medio de su dramática ruptura con Gerard Piqué para darle una sorpresa a su hijo y a sus compañeros de escuela.

Camino al establecimiento, la cantante pasó directo por la pizzería ‘La pizza, pizza’ de Barcelona. Allí recogió algunas porciones para llevarles a los pequeños al colegio para que compartieran entre ellos.

La colombiana lució un elegante mini vestido con escote en V en color rosado fuerte y negro, y lo combinó con botas y gafas de sol a juego.

Shakira parecía estar de buen humor, ya que asistió con una enorme sonrisa para entregarle su pedido a los niños de la escuela.

Según han informado las fuentes, el futbolista del Barça ha estado despilfarrando enormes cantidades de dinero en fiestas y diversión.

Después de que varios medios españoles aseguraran que el jugador lleva tres meses viviendo en su apartamento de soltero, se filtró la suma de dinero que Piqué gastaría por día en fiestas.

La artista aparece después de su sorpresiva separación del futbolista Gerard Piqué después de 11 años de relación y dos hijos en común. Shakira ha estado en la mira del mundo entero después de haber compartido un comunicado donde expresaba que su relación llegó a su fin.

Según las fuentes, Piqué le habría sido infiel a la cantante con una influencer y modelo veinteañera, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y poner fin a su relación.

Fue en el podcast Mamarazzis donde dieron la primicia de que, supuestamente, la cantante encontró al futbolista “con otra mujer”.

Piqué vive su soltería

Mientras que Shakira disfruta su soltería para dedicarle tiempo a sus seres queridos, como sus hijos y su padre recién accidentado, Piqué optó por otros planes.

En medio del drama de la fuerte caída que sufrió su padre y por la cual se recupera en casa, Shakira debe afrontar nuevos rumores sobre el padre de sus hijos.

"Sobre las fiestas de Piqué, a ver… Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace. Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”.

Así lo declaró Jordi Martín al programa Socialité del canal Telecinco, quien aseguró que el futbolista está gastando desorbitantes sumas de dinero.

"Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, continuó el fotógrafo.

Sobre la suma aproximada de gastos dijo: “Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo 2.000 euros cada día. De 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”.

La supuesta tercera en discordia

En el mismo programa español ya citado, también revelaron las iniciales de la misteriosa mujer con la que habría engañado Piqué a Shakira. Según informaron, las iniciales serían ”C.M.”, correspondientes a una camarera de 22 años de las empresas de la cual el central es dueño.

Sin embargo, la mujer habló con el medio y aseguro que la búsqueda fue errada, ya que ella no tiene ningún tipo de vínculo con el futbolista.

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué. Me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. La gente me está acribillando por unas cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, explicó la joven a la periodista Laura Roigé. Fue ella la autorizada para transcribir la conversación que mantuvieron y dar el comunicado.

"No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar… Aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve. Espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, concluyó.

Según dijo la fuente, la verdadera tercera en discordia correspondería a las iniciales C.C. y saldría en “breve” a la luz.

"Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado. Y según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, cerró la fuente.