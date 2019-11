Shakira planea un homenaje latino en el Super Bowl

Barcelona, España (AP) — Shakira dice que rendirá homenaje a la cultura latina cuando actúe con Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl el próximo febrero en Miami.



En una entrevista con The Associated Press el lunes en Barcelona, España, donde vive con el astro del futbol Gerard Piqué y sus dos hijos, la estrella colombiana indicó que está cumpliendo un sueño que además tiene “un propósito muy importante”.



“Celebrar esa cultura, resaltarla en un país donde los latinos también han pasado muchas dificultades”, dijo Shakira. “Me siento realmente honrada y con una gran responsabilidad en las manos de representar a la comunidad latina”.



La ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, que cumple 43 años el 2 de febrero, el mismo día del Super Bowl, actualmente promueve un documental y un álbum en vivo de su gira de 2018 “El Dorado World Tour”, que se estrena el 13 de noviembre en cines en más de 60 países.



A fines de 2017, Shakira dejó a sus fans preocupados tras verse obligada a posponer parte de la gira en Europa debido a una hemorragia en las cuerdas vocales.



“Ese probablemente fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue realmente una pesadilla”, recordó la intérprete de éxitos como “Las caderas no mienten”, “Waka Waka” e “Inevitable”. “No sabía si iba a volver a cantar algún día".



En aquel entonces, sus médicos recomendaron una cirugía que tenía sus riesgos. Shakira decidió no someterse a la operación, y poco a poco fue recuperando la voz. Pero eso significó no poder hablar por largos períodos de tiempo, todo un desafío para una madre de dos niños pequeños.



“Me curé milagrosamente de verdad, porque los doctores estaban convencidos de que necesitaba un procedimiento médico”, dijo la cantante al tiempo que agregó que, sin el apoyo de sus seguidores, no hubiera podido ser capaz de volver al escenario.



“Sentí tanta gratitud, tanta alegría de poder volver a cantar… Creo que en algún punto de mi vida lo había dado por sentado”.



El mes pasado, Shakira lanzó el remix de la canción “Tutu” del colombiano Camilo y el puertorriqueño Pedro Capó, y desde entonces no ha parado. También tiene previsto actuar en la ceremonia de clausura de la Copa Davis en Madrid el 24 de noviembre.



Mientras tanto, ha atestiguado la agitación en la ciudad a la que llama su casa, en la región de Cataluña.



La condena de separatistas catalanes por un referendo independentista ilegal en 2017 ha desatado protestas masivas y a veces violentas en las calles.



Shakira dice que el tema requiere de un diálogo entre los separatistas y las autoridades nacionales de España. Su pareja, el jugador del Barcelona Piqué, apoya el derecho al voto por la independencia de la región.



“Yo creo que en un país donde claramente hay desavenencias y hay diferencias como estas, lo más acertado sería tratar de forjar puentes y de escucharse”, dijo Shakira.