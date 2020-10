Sharis Cid estalla por rumores sobre relación con Arturo Peniche

Ciudad de México

En los últimos días corrió el rumor de que Arturo Peniche decidió separarse de su mujer no ‘por ser un estorbo’, como él lo dijo, sino por un amorío con la también actriz Sharis Cid.

Ante la falta de respuestas y el hermetismo hacia este tema por parte del galán de telenovelas, una revista de espectáculos de circulación nacional culpó a Sharis, quien además de ser amiga de Gaby es suegra de Brandon Peniche, hijo de Arturo.

Sin embargo, las cosas han cambiado y la información se expande a tal velocidad que Sharis Cid se enteró de las cosas que había publicado la revista de espectáculos, casi de inmediato y aunque considero quedarse callada, esta vez consideró que lo mejor era hablar y contar todo.

Foto: Instagram shariscid

"Arturo Peniche y yo antes que todo somos colegas, trabajamos juntos en la telenovela La Intrusa, desde hace muchos años. A Gaby y a Arturo los quiero con todo mi corazón porque antes de ser familia, ya éramos amigos. Sí estoy hablando es por una cosa... Estoy harta voy a tomar cartas en el asunto... Por qué atentar contra la dignidad de una mujer. Me están afectando a mí... Me siento difamada, humillada y denigrada', expresó en entrevista Sharis Cid para De Primera Mano.

La actriz aseguró que, tras hablarlo con Gaby, ambas están considerando tomar acciones legales contra la revista.

De igual forma, la actriz concedió una entrevista a Flor Rubio, en donde habló de lo que considera es una forma muy baja de violentar a las mujeres.

"Ya no me voy a callar. Es un tema que nos afecta a todos. Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer'... 'Es un chisme estúpido'...'No tiene ni pies, ni cabeza, sin fundamentos, es una vileza. Levanto la voz por todas las mujeres', expresó muy molesta.

Fuente: www.excelsior.com.mx