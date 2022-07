Shawn Mendes cancela su gira mundial 'Wonder'

CDMX.- El cantante Shawn Mendes canceló por completo su gira mundial 'Wonder', ya que quiere centrarse en su salud mental, así lo anunció en sus redes sociales.

"Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para el trabajo que me costaría volver al ruedo.

"Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera", escribió en una publicación de Instagram.

Mendes aclaró que la cancelación de su tour no significa que no vaya a trabajar en música nueva y que también espera, en un futuro, ver a sus fans en sus shows, pues es consiente que estuvieron esperando por mucho tiempo uno de sus espectáculos.

"Me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje", finalizó Shawn.

A principios de este mes, el cantante de 23 años anunció que no estaba listo para retomar su carrera y pospuso algunas fechas de su tour, pues desde los 15 años ha estado en giras y siempre se le ha dificultado estar lejos de sus familiares y amigos.

El canadiense lanzó su cuarto álbum de estudio Wonder, en diciembre de 2020; "It'll Be Ok" su sencillo más reciente se lanzó en diciembre 2021.

Shawn será el protagonista de la película musical Lyle, Lyle, Crocodile, que se estrenará el 7 de octubre.