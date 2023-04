Guadalajara.- Actrices como Aislinn Derbez y Fernanda Castillo se unen a la campaña #MiVozPorEllos, que tiene el objetivo de prevenir a las familias y proteger a las niñas y los niños de abusos sexuales.

A través de sus redes sociales, estas famosas compartieron un video para concienciar a sus seguidores sobre el abuso a menores.

En el clip aparecen ellas y otros personajes públicos, como la modelo y empresaria Mariana Rodríguez Cantú, quien es también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón.

"Mientras escuchas este video, 10 niños podrían estar sufriendo abuso sexual en nuestro País. El Abuso sexual no conoce de niveles sociales, culturales, económicos ni académicos.

"Si crees que a los tuyos no les puede pasar, estás equivocado. El 90 por ciento de los abusos son perpetrados por personas cercanas, conocidas, en quienes confiamos. Ocurren como un juego, sin violencia y en lugares donde los niños deberían estar seguros (...) Conocer esta información no basta, seamos la voz de todos esos niños y niñas que no lo pueden hablar", expresan mediante el video.

Este movimiento se complementa con un curso gratuito en línea a través de la plataforma www.creceonline.mx/mi-voz-por-ellos, dirigido a mamás, papás y familias completas.

El taller, guiado por expertos, está disponible todo el mes de abril.

#MiVozPorEllos es una iniciativa impulsada en el País por la terapeuta de neurodesarrollo infantil Judith Amon Kannan, la cual comenzó a tomar fuerza en redes sociales desde 2021, gracias a ello se han sumado varios famosos.