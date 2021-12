'Si la golpeó fue por algo'; justifica mamá de Eleazar Gómez golpes a novia

Ciudad de México.- Han pasado ya varios meses desde que el actor Eleazar Gómez quedara libre luego ser arrestado por violentar a su entonces pareja Tefi Valenzuela.

Sin embargo, la familia del también cantante aún le guarda rencor a la modelo peruana. Así lo demostró Melissa Sánchez, madre de Eleazar, en una reciente entrevista con medios de comunicación.

La señora Melissa afirma que, contrario a lo que muchos piensan, su hijo es ‘súper romántico y se pasa de cariñoso’.

Además, recuerda que desde el primer momento que la vio, Tefi no le cayó nada bien.

"Yo el día que la conocí no me cayó nada bien. Algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con ese rato me bastó. No me dio buena espina”

De igual manera, no cree que haya estado enamorado de él y, por el contrario, piensa que lo utilizó.

"Creo que Tefi lo usó y provocó todo para recuperar fama. Ella tiene un negro pasado en Perú”

Por si fuera poco, Melissa justificó los golpes que Eleazar le propinó a la modelo y por los cuales estuvo cinco meses en la cárcel.

"Si la golpeó o no la golpeó, sería por algo, porque él de la nada no golpea a nadie. Obviamente (ella lo provocó)”

Finalmente, fue clara al señalar que no la perdona y resiente que los haya dejado sin dinero.

"No, le quiere cortar… mejor no digo. Nos dejó pobre, fue mucho lo que pedía. A ella no se le debe ni un centavo. Fue bastante. Yo no le perdono de nada, no soy dios para perdonar, ni como madre ni como nada”