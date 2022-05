Si lo intentara, sería un gran opositor: Derbez

CDMX.- "Nunca me había sentido tan amenazado", dice Eugenio Derbez tras la polémica desatada por su participación en un video que pide revisar la obra del Tren Maya.

Cuestionado en las conferencias mañaneras presidenciales o apoyado por seguidores, Derbez aclara que con sus comentarios sobre la situación del País no pretende la confrontación.

"Si yo opinara, no sabes las cosas que se me ocurren, y las respuestas que se me ocurren, con humor, ingeniosas... y digo: ¡Ahhh! Me muerdo, me lo trago, me aguanto y volteo para otro lado. De veras, si lo intentara, sería un gran opositor.

"Lo único que quiero es que mi País esté mejor", expresa el actor en entrevista con Grupo REFORMA.

Dice que la gente está "muy enojada".

"Estamos enojados porque sales y te asaltan; porque no tienes una ley que te proteja; porque no tienes a nadie que te respalde; porque la economía está mal; porque hay tantos problemas que la gente está claramente enojada", apunta.

Eugenio Derbez, quien promueve en México el estreno mundial de su cinta The Valet, que se podrá ver a partir de hoy por Star+, afirma no ser una figura que busca conflictos o la confrontación, mucho menos entrar en debates con el Presidente.

"Si lo quisiera hacer, creo que sería mucho más directo, tendría una voz más fuerte.

"Ahorita trato nomás, de verdad, de hacer cosas pequeñitas por mi País, ni siquiera entrar a la política... ¡y mira lo que pasa!".

Defiende a México

El actor regresa este viernes, a todo el mundo vía Star+, con la película El Valet, remake de la cinta francesa La Doublure (Francis Veber, 2006), en la cual el actor sigue en su defensa de la mexicanidad, buscando, una vez más, cambiar los estereotipos del latino en el cine hollywoodense.

"Desde que me mudé a EU empecé a recibir ofertas de hacer papeles de pandilleros, de criminales, de narcotraficantes... y me di cuenta que había que cambiar la imagen de cómo perciben al latino en Hollywood, y siempre me prometí que si tenía la oportunidad de producir iba a tratar de cambiar eso.

"Y no sabes cómo he luchado, porque incluso he tenido que rechazar películas muy importantes con elencos maravillosos en donde me ofrecen el papel de un criminal. Y no digo que nunca lo vaya a hacer, eh, algún día lo haré, pero quiero, al principio de mi carrera en EU, cambiar esa narrativa, quiero hablar del latino bien, del latino propositivo, del latino trabajador", afirma en visita a Grupo Reforma.

Ejemplos hay: En ¡Hombre al Agua! su papel fue el de un millonario. En la ganadora del Óscar CODA: Señales del Corazón, el profesor de canto de la protagonista, un brillante mexicano nacido en el todavía evocado DF que no niega la cruz de su parroquia.

Así como en ¡Hombre... invitó a colegas como Jesús Ochoa y Mariana Treviño, entre otros, en El Valet invitó a Armando Hernández y a la recientemente fallecida Carmen Salinas, en la que fue su última cinta.

"Me gusta mucho introducir a los talentos mexicanos al mercado americano... Es que no conocen a Carmelita Salinas, a Armando Hernández. Para mí es un orgullo llevar al mercado mundial a estos actores", asevera.

Blandir espada en pro del idioma español en escenas clave es uno de sus básicos, cuenta Derbez. Pelea lo que sea necesario con directores y productores para que esa identidad no sea mancillada.

"Es un pleito continuo con los estudios... 'más inglés, por favor'. Yo, como mexicano, ¡no puedo darme el lujo de tener (en la trama) escenas con mi mamá en inglés! Eso es irreal".

Este filme es el primero del comediante en estrenar directo en una plataforma. El único contra que Eugenio le ve es que no puede vivirse la experiencia cinematográfica, que sigue siendo, desde su apreciación, insuperable.

"Yo creo que tiene muchos pros, por ejemplo, que ahora ya tampoco las películas deben ser en inglés, y gracias a la pandemia nos dimos cuenta que películas como Roma, Parásitos y Drive My Car ya no deben ser en inglés para poder competir por un Óscar".

Relata que la película se iba a empezar a filmar en mayo de 2020, pero pararon por la pandemia, retomándola un año después.

Ante la reticencia de los estudios de cine porque no se sabía cuándo reabrirían las salas, Hulu y Star+ se animaron a producirla y se decidió hacerla sin más demora para no estar a merced de un futuro incierto.

Personaje todoterreno en las redes sociales por sus opiniones sobre México, viviendo en EU, Derbez es contundente: lo que opina es siempre para bien, se tome como se tome.

"Esa gente debería darse cuenta que si a mí de verdad no me importara mi País, lo más fácil es agarrar y voltear la cara para otro lado... Y yo lo he platicado con gente como Salma (Hayek), como Kate (del Castillo), con todos los que estamos allá en EU, por alguna razón cuando estás afuera es cuando más extrañas México, cuando más valoras México y cuando más te das cuenta de lo mal que estaba México cuando estabas ahí".