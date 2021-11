'Si todo México me odia, ni modo': Karla Panini acusa a familia de Karla Luna de pagar haters

Instagram @kpaninimx

Siete años han pasado desde que Karla Luna hizo público que su esposo, Américo Garza, le fue infiel con su compañera en el programa Las Lavanderas y mejor amiga, Karla Panini, hecho por el que esta se ganó el odio permanente de la sociedad mexicana.

Sin embargo, a Panini, si “todo México la odia”, es algo que no le quita el sueño ni le arruina su felicidad. Al menos eso fue lo que sentenció durante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien […] Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual”, comentó la comediante.

Panini, no obstante, dejó claro que el odio sí está afectando a sus hijos y que eso es algo que ya no piensa permitir, por lo que decidió levantar la voz: “Olvídense del chisme que hay entre Américo, Luna y yo, esto es sobre los niños”.

Durante su extensa charla, Karla Panini acusó a la familia de la fallecida Karla Luna de tener una “secta”, la cual se dedica a generar contenido de odio contra ella, Américo Garza y sus hijos, a quienes utilizan en “memes de pornografía infantil”.

“Tenemos que evidenciar lo que hace esa familia, hace memes de niños, hacen pornografía infantil. Eso es lo que les debe de importar”, indicó.

Panini afirmó que no piensa aclararle a la sociedad lo que sucedió entre ella, Garza y Luna, ya que habló con esta en su momento y ahora desea respetar su memoria. Pero, sí luchará contra los familiares de la fallecida “Lavandera”, a quienes considera unos “vividores”, y los haters.

(Con información de Fórmula)