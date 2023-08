Si yo puedo, todos pueden: Wendy Guevara

CDMX.- Wendy Guevara estableció un precedente al ganar el reality show La Casa de los Famosos México: es la primera chica trans en lograr este hito en un programa transmitido en horario estelar en la televisión nacional.

Un reconocimiento que, espera, sea un paso más para que cualquier persona de la comunidad LGBTQ+ se sienta más aceptado y reconocido a nivel social.

"Si yo puedo, todas pueden, todas podemos. Es necesario que en cualquier lugar haya apertura y que sepan que tenemos el nivel de triunfo, la capacidad de éxito, las ganas de crecer.

"Siempre estaré para mi comunidad, para la comunidad, y siempre le diré a esas personas que tienen miedo de aceptarse o de que los acepten, que habrá personas que nos van a querer y nos abrirán las puertas de su vida y de su corazón", expresó la influencer, quien con este programa se convirtió en un fenómeno mediático, en entrevista.

Tras saltar a la fama como integrante de "Las Perdidas", la originaria de León, Guanajuato, tiene ofrecimientos para hacer programas y reality shows, ya sea como actriz, conductora o cantante.

"Me lo estoy tomando con calma, no puedo decir qué haré o qué no haré porque voy saliendo y apenas me entero de lo que ha sucedido. Yo quiero crecer, quiero experimentar y me quiero preparar", apuntó la intérprete de "Hasta que Salga el Sol".

Wendy expresó su admiración por Cristina Ortiz "La Veneno", a quien mencionó durante el encierro en La Casa..., así como a Francis o Alejandra Bogue, como otros personajes que abrieron la brecha.

Su alcance en el programa fue tal que incluso varias personas salieron la noche del domingo a las calles de la CDMX, así como en otros puntos de la República, para festejar que la influencer se llevó los cuatro millones del premio.

"Estoy muy agradecida con todo lo que sucedió, con esas expresiones de cariño, yo la verdad no lo pensaba. No me lo imaginaba.

"Vi lo que hicieron en Zona Rosa, en el Ángel de la Independencia, en mi tierra (León), en todos esos lugares donde fueron a unirse para celebrar y creo que es la voz de toda la comunidad", comentó Guevara, quien el sábado cumplió 30 años.

Tras cumplir con sus obligaciones en los estudios de EndemolShine Boomdog, tanto Wendy como sus compañeros finalistas, Poncho, Sergio y Nicola, salieron de la casa, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, donde más de mil 500 personas se reunieron en las inmediaciones en la noche de la final.

"Pienso que les gusté porque todo tuvo que ver con la actitud, con abrirse de corazón y con ser genuina. No podemos pensar en una sola comunidad, sino en mucha gente hetero y todos somos uno eso fue algo fabuloso", consideró.

"Es importante resaltar la evolución, en todos los sentidos, y nos sentimos orgullosos de formar parte de este avance, de que la comunidad (LGBT+) está representada, y de la mejor manera", indicó la productora del reality show Rosa María Noguerón.