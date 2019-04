Siempre innovando

Chihuahua.- Los Rulés es un proyecto que inicia en el canal de YouTube creado por la actriz y cantante Danna Paola, Jorge Anzaldo conocido como “Chinos” y Diego Cárdenas, pero por cuestiones de trabajo de la actriz, dejo de ser parte de este proyecto.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, Jorge y Diego platicaron de todo lo que han obtenido, gracias a la gran respuesta por parte de su público.

Hoy en día la mancuerna que han formado estos dos jóvenes talentosos, ha logrado consolidarse en el gusto del público y actualmente cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en sus redes sociales, quienes se consideran amigos y hermanos por elección para compartir sus diferentes pero conectados estilos de vida.





Los Rulés

Son considerados dos de los mejores youtubers de México, vía telefónica platicaron de cómo se sienten y de cómo les ha cambiado la vida YouTube.

“Es una gran responsabilidad, ha transformado nuestra vida de una manera que no imaginábamos, nosotros iniciamos hace tres años y sabíamos el alcance que Internet tiene, pero vivirlo como lo estamos viviendo nosotros, tan rápido, tan apasionado, con seguidores que amamos que son tan entregados, que nos siguen a donde vamos, es algo increíble porque ya son muchísimos seguidores y que están pendiente de lo que hacemos y cada vez se suman alrededor de 160 mil personas al mes. Se unen a esta locura que se llama Rulés y que amamos y que nos ha cambiado la vida, todo el trabajo que hemos hecho ha valido la pena para el equipo que se ha conformado y de Bobo Producciones, que creyeron en nosotros”, dijeron.

Su éxito

En cada video capturan su personalidad, viajes, vlogs, historias, retos, experiencias y locuras que sus vidas los llevan a conocer y que además son todo un éxito, por lo que refirieron cual ha sido la clave de su éxito y como lo viven.

“Siempre la gente nos comenta que somos súper exitosos, a lo que respondemos que sí, porque el éxito para nosotros significa ser felices en lo que hacemos y es por eso que somos exitosos y la clave de esto es justo compartirlo, disfrutarlo, no hacemos algo que no nos guste, obviamente nada sale a Internet, si no nos divierte a nosotros mismos, porque es una gran responsabilidad, nos preocupamos mucho porque la gente se divierta, somos creadores de contenidos que siempre pensamos en el público y dejar un buen sabor de boca a quien nos ve”, aseguraron.





Su contenido

Es cien por ciento familiar han sido premiados como la Revelación Digital por los Kids Choice Awards México, y reconocidos por diferentes medios de comunicación.

“Obviamente si tenemos un proceso de preparación y llevamos como una agenda de lo que queremos, poner y grabar pero si la mayoría de lo que grabamos es espontaneo, porque son cosas de nuestra vida diaria, donde podemos compartir lo que nos está pasando, donde estamos de vacaciones y todo eso, obviamente estamos muy al pendiente de lo que nos escribe la gente y de lo que les gusta ver”, comentaron.





Lo más difícil

Refirieron que ha sido lo más complicado de este camino, como mancuerna: “la verdad sí, porque todo camino lleva piedras, ha sido de mucha expectativa, de repente compartir tu vida en las redes sociales no es nada fácil, nadie tiene una vida perfecta, además en el Internet existe la gente que te ama y la que no, así que si es difícil, pero así que igual de complicado es satisfactorio.

Los Rulés han demostrado que llegaron para quedarse acaparando cámaras y toda la atención de los medios digitales creando una sólida popularidad dentro y fuera del mundo digital.





Su mensaje

Son influencia de muchas personas, a quienes les gustaría forjar una carrera como la de ellos, por lo que comentaron: “que le echen muchísimas ganas, existe una palabra clave en esto, constancia y la disciplina que le pones a tu trabajo, en la pasión y crecimiento de cada vez hacer las cosas mejor y retarse hacer las cosas mejor minuto a minuto y que estudien mucho eso es muy importante”.





Proyectos

“Vamos a incursionar en la música, además grabaremos una serie y hoy que Bobo Producciones nos abre las puertas, ellos son los grandes de la música en México, así que vamos de la mano con los grandes. Estén muy pendientes en nuestras redes sociales de todo lo que andamos haciendo y compartiendo; además, abriremos una tienda en línea de la marca Los Rulés, y de algunas presentaciones que tendremos en vivo, haremos también colaboraciones musicales, así que con bastante trabajo”, concluyeron.