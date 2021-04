Siete películas en Netflix para celebrar el Día del Niño

Netflix tiene un extenso catálogo de películas infantiles para disfrutar en familia este 30 de abril, Día del Niño. Hay para todos los gustos; te dejamos unos ejemplos.

Mi Vecino Totoro

Un clásico de la animación japonesa. El filme aborda al Japón de 1958 y narra la trama de dos niñas que descubren que su casa está habitada por pequeñas criaturas. Además conocen a Totoro, un gran espíritu que las acompaña en diferentes aventuras. Como dato curioso, esta cinta logró cimentar la fama de la cultura japonesa en el mundo occidental.

Matilda

Filme con el que crecimos varios de nosotros. Inspirada en la novela de Roald Dahl, la cinta cuenta la historia de Matilda, una niña con habilidades especiales que vive una serie de peripecias en un colegio, a costa de la temible directora Agatha Tronchatoros.

Rango

Una curiosa comedia de animación situada en el viejo oeste. La cinta cuenta las aventuras de un camaleón llamado Rango, que termina por accidente en un pueblo que busca a un nuevo sheriff. Como dato curioso, esta producción rompió un largo reinado de Disney y Pixar en los Premios de la Academia, ganando Mejor Película Animada en 2011.

El Principito

Esta versión animada de El Principito es una de las mejores adaptaciones de la novela de Antoine de Saint-Exupéry. Y aunque se basa en el libro, toma varias libertades: trata sobre una niña que debe lidiar con una mamá que la quiere hacer crecer rápido. Tras una mudanza se hace amiga de un pequeño introvertido y juntos van en busca de “El Principito”, quien creen ya es un adulto.

We Can Be Heroes

Robert Rodriguez lanzó en 2020 una secuela de las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, que vio la luz en 2005. El resultado es una divertida historia al estilo de la primera parte: los adultos del mundo son secuestrados por extraterrestres y queda en manos de los niños salvar a la humanidad.

El Gato con Botas: Atrapado en un Cuento Épico

Quizá uno de los productos para niños más originales en Netflix. En esta cinta el Gato con Botas de la saga de Shrek se encuentra atrapado en una historia en la cual los niños deciden el resultado con sus acciones. Como Bandersnatch, pero para niños.

El Camino de Xico

Una producción infantil orgullosamente mexicana. Trata sobre una niña llamada Copi que con su mascota Xico, un perro xoloitzcuintle, tratará de salvar a su pueblo. Xico es un perro mágico y de él dependerá salvarlos a todos.