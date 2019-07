Ciudad de México.- Orgullosa y feliz es como se encuentra Chiquis Rivera a una semana de haberse casado con el exvocalista de La Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez.

Pese al alboroto que se hizo en su boda, la hija de la fallecida Jenni Rivera no cambiaría nada.

"Me dio mucha tristeza porque fue un día muy especial para mí y voltearon las cosas, pero estoy tan feliz que no cambiaría nada porque estuvo fuera de mis manos el cómo se comportó la seguridad, todo lo que pasó con los medios.

"Quería algo privado, sé que soy una figura pública, pero al final siento que me merezco un momento íntimo", afirmó Chiquis en entrevista a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proveniente de Los Ángeles.

La también cantante contó que compartirá material de su enlace matrimonial a través de su canal de YouTube en las próximas semanas, esto con el fin de dar a conocer uno de los momentos más felices de su vida.

"Lo voy a subir a YouTube. No lo quise vender porque no se trata de eso. Creo que se merecen los fans y todos ver ciertas imágenes (de su boda)", expresó.

A pesar de ahora ser conocida como la señora de Méndez, dejó claro que siempre seguirá siendo ella misma.

"Para mí es un poco raro porque estoy tan impuesta a ser Chiquis, pero ahora que me casé formalmente todo cambió.

"Pero como siempre digo: 'sigo siendo la misma Chiquis, la misma Janney (su nombre real)'", dijo.

La joven negó que esté embarazada, como se decía, pero no está cerrada a tener hijos; sin embargo, desea enfocarse en disfrutar su matrimonio.

Ante los rumores de que su ahora esposo Lorenzo se encuentra en quiebra y que está siendo mantenido por ella, la cantante aclaró que no.

"No está en bancarrota. Él está bien".

Asimismo, señaló que su esposo tampoco ha descuidado su faceta musical.

"Siempre nos hemos apoyado el uno al otro, pero no ha dejado de lado su parte de cantante.

"Ha compuesto muchas canciones, pero hay unas cosas que se tienen que arreglar antes de que continúe con su carrera", aseveró.

Chiquis se disculpó por no haber invitado a los integrantes de la ex agrupación a la que perteneció Lorenzo.

¿Belinda y Lupillo?

Frente a los rumores que apuntan a que Belinda y su tío Lupillo Rivera mantienen un romance, su sobrina se expresó.

"(A Belinda) Le gustan mayores, está bien", comentó, entre risas.

"Para mí que mi tío Lupe y, en general, toda mi familia quiero que sean felices.

Belinda es muy linda, guapa, talentosa y me gustaría conocerla en persona.