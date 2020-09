Sigue Diego Boneta los pasos de Tom Cruise

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Haber visto a Tom Cruise involucrarse en el 2011 hasta en el más mínimo detalle de la película La Era del Rock fue para Diego Boneta una escuela involuntaria que lo inspiró a convertirse en productor ejecutivo de sus proyectos, tal como lo hizo con Nuevo Orden, su primer filme nacional.

Boneta se encuentra en Italia para promocionar el largometraje que coestelariza con Darío Yazbek Bernal y que coproduce con el director Michel Franco, y el cual se proyecta el jueves en el Festival de Cine de Venecia y la siguiente semana en el de Toronto.

En entrevista telefónica exclusiva ayer, el protagonista de Luis Miguel: La Serie recordó cómo le inspiró el profesionalismo de Cruise.

"Todo viene de lo impresionado que quedé de haber trabajado con Tom Cruise en Rock of Ages (La Era del Rock), de lo apasionado que es, de ver ese amor que tiene por lo que hace, y no por quedar bien, sino porque le gusta.

"Hay distintas personalidades de actores, unos hacen su trabajo, dicen sus líneas y se van. Y otros se clavan como él. Se metía hasta en la cocina y preguntaba todo, eso me inspiró, a través de él vi cómo pasan todos los procesos y creo que por eso soy de los más intensitos", comentó.

Por eso, recordó, cuando en el verano del 2018 filmó Terminator: Destino Oculto se decidió por trabajar con el creador de Después de Lucía y Las Hijas de Abril.

"Varias personas que trabajan conmigo me decían 'no, mejor haz esta película de Hollywood'. Y mejor no digo cuáles nombres, pero rechacé varias y me comprometí con Michel. Es muy curioso, es mi primera película mexicana y esta experiencia de estos festivales es increíble".

El lunes circularon fotografías de la estrella de 29 años con Cate Blanchett, en una entrega de premios en Venecia, donde el mexicano recibió el Premio Seguso a Mejor Actor Juvenil.

"Fui con mi mamá, le dediqué el premio a ella y a mi abuela Pepa, quien falleció la semana pasada, ella fue quien me impulsó a que cumpliera mis sueños, y lo estoy haciendo.

"Haber estado ahí con Cate fue algo mágico, me sentí como niño chiquito, me temblaban las piernas, es mi actriz preferida de toda la vida. Es más, no me acuerdo si la abracé o no. Me sentía 'atorado', no sabía qué hacer, fue tan buena onda", expresó Boneta.

El jueves, Nuevo Orden se presenta en la competencia oficial por el León de Oro.

Y sobre la experiencia de viajar a Italia entre la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, dijo que no todo ha sido tan sencillo.

"Fue todo un lío, tuvimos que hacer mucho papeleo, pruebas de Covid al salir y cuando llegamos aquí. Tenemos que usar mascarilla en todo momento y no tocas a nadie, sólo te la quitas para las fotos.

"Creo que las medidas están muy bien, porque sí se están tomando lo de la pandemia muy en serio. Ha sido un festival muy raro, todo es distinto, pero yo estoy feliz, disfrutándolo, es el primero y quiero que vengan muchos más".

Ante la expectativa que ha generado la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, que también produce y se exhibirá en Netflix, el actor adelantó que está en incertidumbre.

"La serie es una prioridad para mí, es muy especial, la estábamos rodando y la tuvimos que parar por la pandemia. No depende más que de los permisos que den las autoridades.

"Netflix y MGM se están tomando todo muy en serio y revisando los protocolos, así que no sabemos cuándo retomemos el rodaje".

Agregó que en los próximos meses anunciará alianzas de trabajo como realizador y también títulos en los que no intervendrá como actor, pero que le entusiasman porque desea consolidarse en el área de producción.