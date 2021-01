Sigue Gaby Goldsmith su llamado a la política

Ciudad de México.- Sin menospreciar o criticar a sus colegas artistas que también han buscado adentrarse en la política, Gaby Goldsmith está convencida de que su lugar sí está en el medio.

"Yo no vengo porque alguien me esté colocando, ni porque se me esté brindando una oportunidad directa; me la voy a ganar si es que corresponde que así sea, limpia y honestamente", dijo en entrevista.

La actriz, que es precandidata a diputada federal por Morena, cree que, en su caso, su vocación altruista le ha dado las herramientas esta aventura.

"La verdad es que de cualquier sector alguien puede levantar la mano, salir y dar un paso adelante para ser parte de un cambio, pero sí es una gran responsabilidad, sin duda, el pararse y ofrecer algo más.

"Yo creo que ser una imagen pública sí es algo que suma, pero hay que tener capacidad de trabajo, eso es un hecho y es una gran responsabilidad porque México se merece tener gente capaz y gente honesta", expresó Goldsmith.

En 2018, se postuló como candidata a diputada federal por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.

Los resultados de su nueva precandidatura serían anunciados durante las primeras dos semanas de febrero.

La estrella de telenovelas como Amarte Es Mi Pecado y Así Son Ellas abrió en 2005 su propia organización social, Código Ayuda. A.C., destinada al rescate de niños y adolescentes en situación de calle y pobreza extrema.

Además, estudia un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac de México.

"Estoy convencida de que tenemos una misión que va más allá de la realización personal y ésta es la mía.

"He estado en diversos programas sociales y he estado siempre trabajando en transformar los rezagos de capital social, buscando invertir en los jóvenes mexicanos, en darles una oportunidad y plan de vida que los aleje de ser reclutados por la delincuencia", explicó.

Confiada en lo que tiene para ofrecer, se dijo preparada para las polémicas o críticas que le sobrevengan.

"Vengo de una cancha en donde estoy acostumbrada a que haya diversas opiniones y de todo se aprende, también a veces hay que ser flexibles y entender que la gente está cansada y la única forma de convencerla es con resultados", destacó la artista de 57 años.