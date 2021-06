Siguen llegando las bellezas

Gabriel Àvila / El Diario

La organización estatal de Miss México, desde el sábado 19 de junio estuvo recibiendo a las candidatas del certamen, las primeras en pisar suelo chihuahuense fueron Miss Guanajuato, Georgina Villanueva; Miss San Luis Potosí, Daniela Sánchez y Miss Tamaulipas, Naila Navarro.

Y continuaron las llegadas de las guapas concursantes durante todo el domingo en diferentes horarios, entre ellas Miss Guerrero, Isabel Ruiz y Miss Estado de México, Perla Franco, quienes a su llegada en punto de las 7:48 am, compartieron su gran emoción de poder conocer Chihuahua, así como de conocer a sus compañeras y con la adrenalina a flor de piel de que se llegue el día de la gran final de Miss México, la cual será este próximo 3 de julio en el Lago Di Como.

“Estoy muy emocionada, después de una larga espera, todas sin duda alguna estamos entusiasmadas de estar ya en Chihuahua, es la primera vez que vengo a este bello estado y estoy ansiosa de visitar la Sierra Tarahumara”, expresó Isabel Ruiz, Miss Guerrero en entrevista para El Diario.

Quien además compartió sobre sus expectativas tiene sobre Miss México. “Es un concurso maravilloso, lo que más me llama la atención es la labor social que tenemos todas las candidatas, estoy muy emocionada, ya quiero conocerlas a todas; mi proyecto con propósito se llama “Vivir en plenitud” y está enfocado a los adultos mayores, para generales mejores condiciones de vida incluirlas a la vida social y productiva, no debemos dejarlos en el olvido”.

Su opinión sobre el triunfo de la chihuahuense Andrea Meza en Miss Universo.

“Es sin duda una mujer impresionante que ha alcanzado sus sueños a base de mucho trabajo, lo vimos desde que fue parte de esta organización de Miss México y nos enorgullece a todos los mexicanos su triunfo en Miss Universo y motiva a seguir nuestros sueños”, afirmó.

Por su parte Perla Franco, Miss Estado de México, expuso que el ser parte del certamen, ha sido muy emocionante, pues ha vivido un sinfín de experiencias entre ellas el viajar por primera vez en avión.

“Es la primavera vez visito Chihuahua, así que es otra experiencia increíble y también la primera vez que abordo un avión, así que son muchas emociones extraordinarias, tuve muy buen viaje, estoy muy emocionada de conocer Chihuahua y a mis compañeras”, expresó con una gran sonrisa.

Refirió que a pesar de la adversidad que se ha vivido por la pandemia, ella continuo con su preparación para llegar a entregarlo todo durante la concentración y a la final.

“Este tiempo a pesar de que fue difícil, trate de que no me detuviera en mi preparación y sobre todo también me enfoque sobre todo en mi proyecto social “Vistiendo Sonrisas”, este proyecto trata de beneficiar a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de jornadas de donación y entrega de ropa, sabemos que la cual es una necesidad básica, lo que buscamos es directa o indirectamente ayudar a la economía familiar a través de este tipo de donaciones nosotros pudimos llegar a mucha gente”, comentó.

Sobre sus expectativas de Miss México contó que: “Cuando me enfrento a este tipo de experiencias, me gusta dejarme sorprender y que todo fluya, la única expectativa que podría compartir es que quiero aprender y conocer, por ejemplo esta madrugada aprendí como andar en un aeropuerto (dijo entre risas), así es eso aprender y disfrutar de esta experiencia”.

Comentó que su familia siempre la ha apoyado en todo momento, y vendrán acompañarla y apoyarla durante la final y eso la motiva aun más.

Durante su llegada al hotel, a cada una de las bellas participantes recibieron un kit con productos de higiene y cuidado personal, con el fin de cuidar cualquier riesgo de contagio.

La primera actividad que llevaron a cabo el día de ayer, fue una sesión de fotos oficiales. Las aspirantes cuentan con una poderosa presencia en las redes sociales de la organización de Miss México y durante estos días cada actividad que realicen como ensayos y eventos especiales, las estarán documentando con fotos y videos. ¡Síguelas!, en: facebook.com/MissMexicoOrg