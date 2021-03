Silvia Pinal se vacuna contra covid-19 en Edomex

Agencias

Ciudad de México.- La actriz del Cine de Oro mexicano, Silvia Pinal acudió este martes al puesto de vacunación contra covid-19 ubicado en Tlalmanalco, Estado de México.

Cansados de esperar, adultos mayores de otros municipios e incluso artistas con domicilios fuera del Estado de México han acudido a puntos de vacunación que no les corresponden, entre ellos Silvia Pinal.

Maricarmen Téllez, vecina de la localidad explicó que la artista llegó al filo de las 11 de la mañana en una camioneta roja, acompañada de dos mujeres y un hombre, quien la llevó en silla de ruedas al punto de vacunación en la cabecera municipal.

"Vino Silvia Pinal como a las 11 de la mañana, vino en primer lugar, la recibimos todos bien contentos, porque es importante que una persona de televisión vino hasta acá a vacunarse, se veía muy bien, venia acompañada de sus enfermeras o sus cuidadoras como eso de las 11 de la mañana”, compartió.

Como Silvia Pinal, decenas de adultos mayores de Chalco e Ixtapaluca principalmente, acudieron a este municipio que recibió seis mil 200 vacunas para una cantidad igual de personas de más de 60 años que se tienen registrados en Tlalmanalco.

Gabriela Velázquez, alcaldesa de Tlalmanalco explicó que la vacunación inició este martes, y la respuesta de los adultos mayores fue buena.

La vacunación empezó ayer, fueron dos sedes en la delegación de San Rafael y aquí en Tlalmanalco el día de ayer se aplicaron cinco mil vacunas, están destinadas para Tlalmanalco seis mil 200, hoy nos quedan como mil todavía, por esa estamos con un segundo día de la vacunación”, detalló.

Sin embargo a este punto de vacunación no sólo llegaron vecinos del municipio o artistas, sino vecinos de los municipios cercanos quienes ante la desesperación de que todavía no llega a sus municipios han acudido a otros centros.

"Me dijeron que ya había vacunas y nos venimos, como nos apuntamos nos dijeron ya llegaron las vacunas a Tlalmanalco, nos venimos para acá. Que bueno, porque yo desde que empezó la pandemia vivo angustiada y si dijeron aquí pues aquí, estoy muy contenta porque en otros lugares si se habido mucho problema, aquí mire ya hasta nos vacunaron rápido”, apuntó Pedro Velázquez.

Pedro provenía de Ixtapaluca y acudió porque sus familiares le dijeron que ya había vacunas en Tlalmanalco.

"Porque unos familiares me avisaron que aquí estaban sobrando vacunas y que estaban vacunando y la verdad a eso vine”.

La mayoría argumentaba que temían que tardará todavía en llegar a sus localidades, por lo que decidieron acudir a los municipios vecinos a donde ya llegaron las dosis contra covid-19.

"Porque no me quiero morir y para no contagiar, mi hija, su esposo, y dos hermanos estuvieron graves, pero afortunadamente salieron bien, porque en Chalco no hay vacuna y una cuñada nos aviso que trajo a mi suegra y a su tía y venimos” , añadió Josefina Marrer, vecina de Chalco.

Hasta el momento, la primera dosis de vacunación se ha concluido en 24 municipios del Estado de México. En Ecatepec todavía continúa y esta semana inició en 19 localidades más entre ellas Tlalmanalco y Amecameca.