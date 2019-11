Sin vida no hay derechos humanos: Eduardo Verástegui

Chihuahua.- “Sin vida no hay derechos humanos, tenemos que defender el derecho a nacer y siempre he dicho que si esta película ha logrado salvar una vida, sin duda todo el esfuerzo habrá valido la pena, porque esa vida pudo haber sido la mía, la tuya o la de alguien más”, expresó el actor y productor Eduardo Verástegui en la presentación esta mañana de la película “Inesperado”, cuya alfombra roja se realizará a las 17:30 horas en Cinemex Hollywood de esta capital.

En rueda de prensa, posterior a la presentación del filme a los medios de comunicación y que habla de la vida de Abby Jonhson, exdirectora de una clínica de Planned Parenthood en los Estados Unidos, donde se practicaron miles de abortos; el productor hizo un llamado a los distintos sectores de la sociedad chihuahuense para unirse a favor de la defensa de la vida, la mujer y la familia.

“Ya se han salvado muchas vidas gracias a esta película, Gracias a Dios ya van muchas y esta película es importante porque es la historia de una amiga que conocí hace diez años en los Ángeles, California; Abby Jonhson, tuve la oportunidad de conocerla y su historia me impacto muchísimo.

Años después ella sacó su libro y es de donde se hace esta película”, abundó.

El productor narró que tuvo muchos obstáculos para promover la película, al principio porque no encontró una distribuidora interesada en el tema.

“En mi casa me enseñaron que la madre de la creatividad es la necesidad. Abrí entonces una compañía de distribución para sacar esta película y luego fue el problema de los cines porque están contados; me decían que había mucha competencia, que iba competir con películas muy grandes, El Guasón, Maléfica, etc. ¿Cómo vas a llenar las salas”, me preguntaban”.

Fue así que Eduardo Verástegui buscó a actrices que estuvieran a favor de la vida y de la mujer, para que lo acompañaran a las presentaciones en distintas plazas de México.

“De ahí nació esta idea de invitar a legisladoras, era importante que fueran de diferentes partidos, para que fuera un tema plural, humanista, sin sesgo de partido.

Esta película apoya las causas humanistas, y dentro del pueblo hay sectores vulnerables, los niños dentro del vientre de sus madres corren el riesgo de ser abortados, ellos son el pueblo y tienen que ser protegidos. De ahí nace el compromiso de invitarlas como embajadoras para que nos ayudaran a que esta película, llegue a todos los rincones de México, agregó.

El productor anunció que buscará llevar “Inesperado” a todos los rincones del país, “Primero en cines, luego vamos a llevar la película a escuelas, municipios, a cárceles federales y estatales que sea gratis, ojala que no se quede ningún joven sin ver esta película”, mencionó.

Con Chihuahua llegamos a 17 estados, y ha sido increíble, primero porque según las encuestas de El Financiero, somos mayoría de quienes estamos a favor de la vida, en México se está a favor de la vida y de la familia, de la mujer, el problema es que es una mayoría que no está muy bien organizada ni conectada, apuntó.

Es por eso que esta gira es muy importante, porque estamos invitando a diferentes sectores de la sociedad que defienden la vida, pero que no se conocen, para que juntos seamos más fuertes en la defensa de la vida, los otros grupos son minoría sin embargo están muy bien conectados, tienen recursos, hacen mucho ruido y pareciera que la percepción es que la mayoría de México está a favor del aborto, pero la realidad es que la mayoría del pueblo mexicano defiende la vida.

Eduardo Verástegui hizo un llamado a la sociedad chihuahuense a defender el derecho más importante, que es el derecho a nacer, “sin vida no hay derechos humanos”, subrayó.