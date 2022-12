Síndrome de la Persona Rígida: el diagnóstico de Céline Dion

CDMX.- Una enfermedad neurológica ha sido la responsable de mantener a Céline Dion alejada de los escenarios.

Mediante un video publicado ayer en sus cuentas de redes sociales, la cantante de "The Power of Love" informó que tiene síndrome de la persona rígida, un trastorno todavía poco comprendido.

"Es una enfermedad que afecta a la movilidad. Lo que hace es que se altere y se excite el sistema nervioso y motor, produciendo rigidez sobre todo en el tronco y en varios grupos musculares como los brazos o las piernas", explicó en entrevista el neurólogo Rubén Martínez, Jefe de la Clínica de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Centro Médico ABC.

De acuerdo con Martínez, el padecimiento se relaciona con un descontrol en el sistema inmunológico, ante la presencia de anticuerpos que atacan una sustancia que modula el sistema nervioso.

"Esto produce contracturas en las extremidades que pueden ser dolorosas. Inicialmente pueden ser intermitentes pero pueden volverse fijas", añadió.

Recientemente, Dion ha aplazado o cancelado las presentaciones de su Courage World Tour debido a que presentaba rigidez en diversos músculos. Asimismo, pospuso el estreno de un nuevo espectáculo en Las Vegas, el tercero que habría estrenado en aquella ciudad.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que eso es lo que ha estado provocando los espasmos que he estado teniendo.

"Desafortunadamente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida. A veces me causan dificultades para caminar y no me permiten usar las cuerdas vocales para cantar como antes lo hacía. Me duele decirles que esto significa que no estaré lista para reanudar mi gira por Europa en febrero", afirmó la cantante en su mensaje.

Como resultado de su diagnóstico, algunas de las fechas que tenía previstas para el próximo año fueron canceladas y otras aplazadas. Por ahora, su próximo concierto está programado para el 26 de agosto de 2023 en Amsterdam.

Según informó el doctor Martínez, el síndrome de la persona rígida es un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso central y que puede presentarse en diferentes grados.

"En general se sabe, por los casos que se han estudiado, que la expectativa de vida es un poco menor, pero no hay una información tan detallada y general porque es una enfermedad muy poco frecuente", explicó.

El especialista también dijo que el síndrome no tiene cura, pero se puede tratar modulando el sistema inmunológico con medicamentos o tratando directamente las contracturas musculares.

"Algunas veces sólo se presenta por episodios, por ataques que paralizan a la persona por un tiempo de forma intermitente. Se puede controlar hasta cierto punto con medicinas y medicamentos que permiten relajar los músculos", comentó.

Sobre la decisión que tomó la canadiense de abandonar los escenarios por ahora, afirmó que aunque se desconoce su nivel de enfermedad, a la intérprete se le podría complicar desenvolverse de manera correcta durante una presentación.

"Es raro que se afecte el cuello o los músculos de la laringe, pero si ella se tiene que desplazar en un escenario y utilizar músculos del abdomen y muchos otros, se pueden ver involucrados en su enfermedad y afectar su condición", dijo.

La cantante de 54 años no ha ofrecido un concierto desde marzo de 2020, cuando detuvo su gira mundial por la pandemia de Covid-19.