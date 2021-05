Snoop Dogg escucha las 'Nieves de enero' de Chalino Sánchez

Snoop Dogg ha demostrado en distintas ocasiones que es fanático de la música regional mexicana e, incluso, ya realizó una colaboración con la Banda MS, con quien hizo el remix de Qué Maldición.

En el concierto virtual de Tomorrowland 2020, el rapero estadunidense de 49 años escogió dicha canción y fue muy aplaudido por los asistentes.

Pero no son los únicos, ya que también ha cantado y grabado un video con otro mexicano, el rapero Alemán.

Y aunque es bien sabido de sus gustos por México, no deja de sorprender a sus fieles seguidores. Ahora, en redes sociales se le vio muy contento mientras escuchaba y disfrutaba un tema del mexicano Rosalino Sánchez Félix, más conocido por su nombre artístico Chalino Sánchez, que también tenía el apodo de ‘El rey del corrido’.

‘Nieves de enero’ fue la canción que seleccionó y con la que se grabó mientras se fumaba un ‘porrito’ de mariguana. Al final de esta interpretación, que suma más de millón y medio de reproducciones en su Instagram, cerró con un ‘Viva la México’.

Recientemente, Snoop Dogg lanzó el tema ‘Roaches in My Ashtray’, tema de su nuevo álbum de estudio: From The Streets 2 Tha Suites.