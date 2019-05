Snoop Dogg lanza insultos en video por final de Game of Thrones

Como millones de personas en todo el planeta, Snoop Dogg ha quedado insatisfecho con el final de Game of Thrones, uno de los más comentados y controvertidos que se recuerdan en la ficción en los últimos años.

ATENCIÓN: ESTA NOTA TIENE SPOILERS

En el desenlace podemos ver a Jon Snow apuñalando en el corazón a Daenerys Targaryen en un intento por evitar que se convirtiera en una gobernante tirana.

Una muerte que dividió a los fans y que tampoco ha convencido al rapero estadounidense, a quien podemos ver comentando el desenlace en un video compartido online.





"El hijo de perra mató a la reina. Estoy enojado", se escucha decir a Snoop mientras ve la escena. Es entonces cuando el rapero anima a Drogon a reaccionar inmediatamente a la muerte de Daenerys: "Quema a ese hijo de la ching#$%"

Gira entonces la cámara el músico para grabarse en primer plano y explicar sus sentimientos tras ver el final: "Sé que llego tarde, no me importa un carajo. Solo volví a casa y estoy viendo este jodido Juego de Tronos. Esta mierda me molesta".