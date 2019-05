Sofía Sisniega se inspiró en Charlize Theron para personaje

Ciudad de México.- La actriz mexicana Sofía Sisniega reveló que Charlize Theron, en la película “Young adult” (2011), fue su inspiración para dar vida a “Natalia” en la serie “Ciudad de México”, que se estrenará a través de una plataforma de entretenimiento.





"Es un personaje que, aparentemente es malo, malo, pero no es así, pues de lo contrario, sería una caricatura. ‘Natalia’ es una mujer con muchos tintes y políticamente no es correcto lo que hace. Ella dice y hace cosas que yo jamás me atrevería”, adelantó.





Destacó que este papel le permitió crecer como actriz.





"Además, me emocionó mucho observar la vida de personajes que psicológicamente están completamente rotos, que su realidad es completamente diferente a la de la mayoría de la gente”.





“Ciudad de México”, que se presentará a través de Amazon aún sin fecha definida, es un thriller político y el personaje de Sisniega es la “típica fresa”.





"La chava es narco-banquera, pues desde niña estuvo cercana a los narcos debido a la conexión que su familia tenía con ellos, quienes la mandaron a estudiar finanzas para que pudiera mover dinero del narco en la Bolsa de Valores”, adelantó.





“Natalia” se conduce con mucha seguridad ante la vida, por lo que nadie pensaría a qué se dedica realmente.





"Las escenas que hago son fuertes porque ella es muy ambiciosa y tiene un lado muy oscuro, no siente remordimiento cuando trata mal a la gente”.





Sisniega aclaró que “Ciudad de México”, que quizá cambie su título, no es la típica serie de narcos, pues se centra más en la metrópoli y su gobierno.





"En cómo combaten al crimen organizado antes de que se introduzca a la ciudad. Se trata de mantenerlo bajo el máximo control posible, es más un thriller político y menos de narco”.





En la serie comparte créditos con Eréndira Ibarra, Sofía Espinosa y Chema de Tavira, entre otros.

Por otro lado, adelantó que se encuentra ensayando la comedia Locas por el cambio, que dirige Itzi Hurtado y es producida por Mauricio Argüelles, uno de los responsables del éxito de No manches, Frida.





"Es una historia muy divertida, pero no puedo adelantar mucho. Escogí trabajar en ella porque me gustó, el guion me hizo reír bastante; trato de ser muy selectiva con mis proyectos”.





Para antes del segundo semestre del año, Sofía Sisniega estrenará la segunda temporada de Aquí en la tierra, las películas Compulsión e Hijo de papi, filme que antes se llamó Hermanos Márquez Castillo.

Éste último es una comedia de los años 40 en la que actúa Mauricio Isaac, Mauricio Barrientos “El Diablito”, Antonio Gaona y Osvaldo Benavides, bajo la dirección de Mark Alazraki y Fernando Rovzar.