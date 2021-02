Sofía Vergara logra la custodia de sus embriones

Ciudad de México.- Luego de una larga y cansada batalla legal, Sofía Vergara logró la custodia completa de sus embriones con Nick Loeb.

La Corte Suprema de Luisiana falló a favor de la actriz colombiana, luego de que ésta solicitara en 2014 que su ex pareja dejara de tener acceso a sus embriones.

En 2013, cuando ambos estaban comprometidos en matrimonio, solicitaron la creación de los preembriones a través de fertilización in vitro en el Centro Reproductivo ART de Beverly Hills, California.

Sin embargo, luego de que Sofía terminó con Nick, éste dijo en una entrevista a “Today” que quería utilizarlos para que nacieran los niños, y que la actriz no tendría responsabilidad financiera sobre ellos.

"Quiero que estos niños tengan la mejor vida posible", reveló.

Fue por este motivo que la protagonista de “Modern Family” comenzó en 2017 su batalla legal para evitar que su ex novio pudiera usar los embriones congelados sin su consentimiento.

"He trabajado muy duro durante 20 años para llegar al punto en el que estoy. Yo promociono todas mis películas, mi trabajo, pero no me gusta promocionar mi vida privada. Y no quiero permitirle a esta persona que se aproveche de mi carrera y trate de promocionarse a si mismo y buscar la atención de la prensa por esto", expresó.

El abogado de Loeb ha dado a conocer que buscarán la apelación de la Corte Suprema de Luisiana.

Fuente: www.elimparcial.com