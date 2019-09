'Sofía Vergara quiere matar a mis hijas'

El empresario Nick Loeb no piensa dar marcha atrás en su batalla contra la estrella colombiana Sofía Vergara por el asunto de los embriones congelados que los mantiene en una tensa disputa legal.

Loeb habló por primera vez del asunto ante un medio de comunicación y lo hizo en el programa Suelta la sopa, de Telemundo.

En la entrevista, Loeb recordó algunos detalles de su romance con Vergara, que culminó en 2014, y acusó a la actriz de Modern Family de querer "matar a sus hijas".

Loeb recordó que conoció a Sofía en un restaurante de Los Ángeles y después de conocerse unos meses iniciaron un noviazgo.

Cuando se le preguntó si era cierta la versión de que le molestaba que Vergara hablara español, Loeb explicó que en realidad no fueron así las cosas, sino que en la época de su romance con la actriz él no hablaba nada de español, entonces al estar en alguna reunión con amigos o familiares de Sofía no entedía nada, y se sentía solo.

Después pasaron al asunto de la polémica, el de los embriones congelados.

Loeb y Vergara decidieron congelar dos embriones en 2013, cuando aún eran pareja, pero después de que rompieron, él la ha demandado en tres ocasiones con la intención de preservar los embriones y de trasladarlos de inmediato a un útero.

El empresario explicó sus motivos detrás de su intención de conservar los embriones:

Cuando una mujer está embarazada es una persona la que está en la mujer. Esa persona tiene derecho a vivir, yo no pienso que la mujer tenga derecho para abortar una vida. Cuando una mujer tiene un bebé en la barriga es un bebé desde el día 1, nadie tiene derecho a matar a ese bebé

Explicó, además, que con la tecnología actual conoce el sexo de los embriones, a los que -aseguró- ambos decidieron llamar Isabella y Emma.

"Yo tengo dos hijas. Yo no inventé esos nombres. No quiero robar los huevos (embriones) de Sofía. No son de Sofía. Cuando tienes embriones 50% son de ella y 50% mío".

También dijo que aun cuando ya no es pareja de Sofía, quien está casada actualmente con Joe Manganiello, él defiende la idea de conservar los embriones porque muchas parejas tienen hijos y después se separan, así los pequeños tengan meses o años. En su caso, los embriones fueron congelados a los cinco días.

Loeb dijo que los embriones permanecen en Los Ángeles y dijo que era una "novedad" saber que Sofía no tiene intención de destruirlos.

Además aseguró:

"Ella quiere matar a mis hijas"

En otra parte de la entrevista, Loeb aseguró que Sofía cambió durante su relación:"No entiendo por qué ahora ella quiere matar a mis hijas. Ella era provida, católica".

Loeb explicó que su deseo es tener a sus hijas sin que Sofía tenga que hacerse responsable y tampoco quiere el dinero de ella.

Recordó que en un par de ocasiones incluso probaron con un vientre de alquiler, con una amiga de Sofía de 44 años, pero la mujer abortó en dos ocasiones.

"Sofía no quería poner los embriones en su útero. Quería usar otra mujer (porque) no quería destruir el cuerpo por la televisión".

Cuando le preguntaron si estaba obsesionado con la actriz, Loeb dijo que estaba obsesionado con el asunto de los embriones.

Yo no estoy obligándola a cargar con un hijo. Nosotros tomamos una decisión consciente de llevar a cabo un proceso muy costoso para crear una vida. Tomamos la decisión de crear una vida y la creamos. Entonces ¿por qué después de crearla quieres destruirla?

El pasado diciembre Vergara acusó a Loeb de querer destruir su matrimonio con Manganiello, pues el empresario tuvo una niña en octubre de 2017, por lo que ya cumplió su deseo de ser padre.





