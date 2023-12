Solicita Cher la tutela de su hijo Elijah

Hace unos meses Cher fue acusada por su nuera de secuestrar a su propio hijo Elijah, y ahora la cantante está pidiendo la tutela, pues asegura que él es incompetente para administrar sus finanzas.

De acuerdo con TMZ, la intérprete de "Believe" argumenta que su descendiente gasta la mayoría de su dinero en medicamentos en lugar de utilizarlos para cosas básicas, como la comida y vestimenta debido a problemas de adicción.

"Elijah es sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias", se lee en los documentos legales.

Actualmente Elijah recibe dinero de un fideicomiso que creó su padre, el cantante Gregg Allman, pero Cher asegura que en los últimos años todo el dinero lo gasta en sustancias.

La cantante también argumenta que es la persona indicada para hacerse cargo, pues reveló que también sus otros hijos han considerado que ella debe de hacerse cargo de Elijah.

También la intérprete de "Strong Enough" declaró que su nuera, Marieangela King, no quiere que su hijo tome rehabilitación y lo amenaza.

Cher files for conservatorship of son Elijah Blue Allman amid his addiction struggles https://t.co/ER5Ir6PF2B pic.twitter.com/arzqs6AhRw

— Page Six (@PageSix) December 27, 2023