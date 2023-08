Sonará Stephanie Salas en boda de su hija Michelle

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Como fanática de las playlist, Michelle Salas no dudará en incluir en la música que amenizará su boda alguno de los remix que su madre, Stephanie Salas, ha creado en su faceta de DJ.

Esto lo dio a conocer la misma Stephanie, aunque no reveló más detalles del próximo enlace matrimonial de su hija mayor con el empresario venezolano Danilo Díaz.

"Te acabo de dar un adelanto, que esa boda va a incluir mi remix. Y que va a estar muy padre, que estoy muy contenta con eso", expresó.

"Ahora la grande se me casa; obviamente, me da nostalgia, me da muchos sentimientos encontrados, pero de felicidad, porque la felicidad de los hijos es lo principal, entonces estoy muy contenta".

DJ Salas lanzó este viernes la versión remix del tema "Horizonte de las Estrellas", como un homenaje a Miguel Bosé, a quien admira desde que empezó a escuchar su música en los 80.

Al ser cuestionada por lo que piensan sus hijas del trabajo que está realizando en el género electrónico, la nieta de Silvia Pinal declaró que tanto Michelle como Camila siempre han sido su inspiración en todo lo que hace.

"Michelle la verdad es súper fanática de las playlist, y sin duda alguna mi remix va a formar parte del playlist de su boda, eso que ni qué. Va a estar figurando en la primera fila mi remix", declaró Stephanie.

"Camila siempre ha traído la música en las venas; su padre es un gran guitarrista y también con él he colaborado en muchos de mis proyectos. Entonces, Camila tiene un lado muy lindo, que es una gran actriz, pero también tiene ese lado que está explotando mucho en el que se hace llamar Salero Balas, una DJ que está teniendo mucha injerencia en su circuito de gente".

Su música incluye sonidos como el euro pop, gracias a la mancuerna que realiza con el productor venezolano, radicado en Berlín, Alejandro Molinari, con quien hizo su remix.

Por el momento, Stephanie, de 53 años, estrena sencillos con la idea de lanzar un EP a principios del 2024.

El amor también le sigue sonriendo a la hija de Sylvia Pasquel, quien tiene 10 meses de romance con Humberto Zurita.

"Tuve el orgullo de acompañar a mi pareja a su trabajo con History Channel a Buenos Aires; fue un viaje maravilloso, inolvidable al lado de mi amor, de mi pareja, que siempre es mi inspiración para hacer música", compartió.

"Estuvo muy padre, un frío de aquellos, me escucharás ando bien mormada, pero muy contenta de retomar próximamente (la obra) Papito Querido para principios de septiembre".