Sorprende Taylor Swift con otro disco

Ciudad de México.- Taylor Swift ha sorprendido este jueves con el anuncio de otro inesperado disco que verá la luz en los primeros minutos de este viernes.

La nueva placa se llamará Evermore y, de acuerdo con ella misma, es una hermana de su más reciente álbum, Folklore, que también lanzó de manera sorpresiva hace unos meses.

"Desde que tenía 13 años, me ha entusiasmado la idea de cumplir 31, porque es mi número de la suerte, que es la razón por la que quería sorprenderlos con esto", escribió la intérprete en Twitter.

"Todos ustedes han sido muy cariñosos, solidarios y considerados en mi cumpleaños así que pensé en esta ocasión darles algo".

La artista, quien el domingo celebrará su aniversario, ha dado varios detalles de lo que será su noveno disco de estudio, como que para su realización ha contado con la colaboración de las hermanas Haim (en un corte llamado "No Body, No Crime"), de The National ("Coney Island") y de Bon Iver ("Evermore").

Iniciando con el lanzamiento del video del primer corte, "willow", esta misma noche, el álbum estándar tendrá en total 15 temas que se completa con "Champagne Problems", "Gold Rush", "'Tis The Damn Season", "Tolerate It", "Happiness", "Dorothea", "Ivy", "Cowboy Like Me", "Long Story Short", "Marjorie" y "Closure".

Además, la edición física deluxe incorporará otros dos temas más: "Right Where You Left Me" y "It's Time To Go".

Adelantó también que en las versiones digitales incluirá una colección de 16 fotografías nuevas que acompañarán las composiciones.

Como su anterior álbum, Evermore ha sido realizado junto a Aaron Dessner (miembro de The National), Jack Antonoff, Bon Iver (con el que además interpretó el tema "Exile") y William Bowery, pseudónimo de su actual pareja, el actor británico Joe Alwyn.

Todos ellos participaron en Folklore, publicado también de sorpresa, fruto de sus días de confinamiento por la Covid-19, y que se ha convertido en uno de los grandes discos del año, aplaudido por crítica y público, con seis nominaciones a los próximos Premios Grammy.

"Nunca había hecho esto. En el pasado siempre trataba a mis álbumes como una era que terminaba y después me movía para planear el siguiente una vez que lo lanzaba al mercado. Hubo algo diferente con folklore, en su hechura, sentí que no era tanto una partida sino un regreso", publicó.