Sorprenden declaraciones de Eduardo Yáñez sobre la situación de Pablo Lyle

Lo que inició como un arranque de furia para Pablo Lyle, se ha transformado en una auténtica pesadilla, pues un puñetazo a un hombre de origen cubano de+ la tercera edad fue el detonante del fallecimiento y con ello, su juicio en Estados Unidos.





A pesar de que el medio del espectáculo se ha mostrado indiferente con el tema de Pablo Lyle, hubo quien salió a defender su actitud ante esta situación y fue ni más ni menos que Eduardo Yáñez, quien afronta una situación similar con Paco Fuentes, sólo que este sólo recibió una cachetada.









De acuerdo con El Diario de Coahuila, el galán de Fuego en la Sangre dio su punto de vista sobre el tema de Pablo Lyle y la manera en la que enfrentará legalmente la muerte de Juan Ricardo Hernández de 63 años.









Eduardo Yáñez aseguró que probablemente habría actuado de la misma manera si él hubiese sido el involucrado en este problema vial.





No sé qué le habrán dicho, no sé qué habrá pasado, la verdad no estoy enterado del asunto, porque se ven las cámaras y las notas. No puedo basarme en los medios porque son bien gandallas. Se ve la agresión de una persona hacia el vehículo donde él estaba y punto. Él quizás reaccionó como yo hubiera reaccionado”.





Por otro lado, Eduardo Yáñez explicó que la reacción no habría sido exclusiva de Pablo Lyle o de él, sino de cualquier persona que se encontrara en peligro, por lo que el razonamiento difícilmente tendría cabida en una situación tan rápida y compleja.





También muchos compañeros de ustedes dicen es que debiera, hubiera, debía, ¡ni una, ni otra, ni la otra, eso no existe, porque no fue así!, fue de cierta manera. Hay que estar en los zapatos de esa persona para saber por qué reacciona así”.





Por último, el galán de telenovelas señaló que las acusaciones contra Pablo Lyle son infundadas por parte de la prensa sensacionalista, pues lo describió como un hombre trabajador, educado y comprometido con su trabajo.





Nos hemos cruzado varias veces, siempre ha sido un hombre educado, amable, muy profesional, dedicado a su familia. El asunto en el que está envuelto es una pena, es muy dramático, y yo lo único que le deseo es que salga con bien de todo esto”.





¿Cómo crees que termine el asunto de Pablo Lyle?





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx