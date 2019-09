Sorprenderá De la Garza en 'Amarres'

Ciudad de México.- En Amarres, Gabriela de la Garza promete sorprender con un registro actoral que nunca antes ha mostrado.

Saliendo de sus personajes tradicionales de mujeres sofisticadas, educadas y elegantes, la actriz protagonizará la serie como Ana, una figura que, obligada por diferentes problemas, retomará la tradición familiar de la brujería.

"Me permitió mostrar otro color en mi interpretación, aunque siempre trato de buscar personajes que no me encasillen y de demostrar cosas distintas, hasta este personaje se pudo realmente porque es completamente diferente a todo lo que he hecho.

"Fue mi oportunidad de sacar cosas muy personales, de hacer de repente homenajes a mis abuelas, tanto para mi familia materna como paterna. Mis dos abuelas murieron recientemente, así que fue verdaderamente imprimir cosas íntimas", reveló la actriz en entrevista.

Coproducido por TNT y Dopamine, la serie se centra en la historia de la nieta de una amarradora del mercado de Sonora, en la Ciudad de México, quien, desesperada por su situación económica, decide recuperar su tradición familiar para evitar que su ex marido se quede con sus hijos.

Tras terminar, el sábado pasado, el rodaje de 10 semanas, De la Garza reconoció sentirse muy satisfecha.

"Me atrevo a decir que tanto el personaje como el proyecto serán los más importantes de mi carrera como actriz.

"Me divertí muchísimo, fue algo muy hermoso también, ese fue mi sueño hecho realidad", compartió De la Garza.

Mientras espera el estreno de la serie para el primer trimestre del 2020, la actriz disfruta de haber interpretado a Ximena, una mujer que se hará todo con tal de conversar sus privilegios económicos en Monarca, la recién estrenada serie de Netflix.

"Ximena representa completamente mi antítesis porque se refiere a temas con los que yo lucho todos los días, como la equidad de género, los derechos de las mujeres y su libertad.

"Por lo tanto, significa un reto grande y una oportunidad de hacer una verdadera crítica a esas posturas sociales", expresó.

Y confirmó que habrá una segunda temporada de la serie, producida por Salma Hayek.

"Estamos emocionados por comenzar porque creo que la serie muestra a un México del que casi no se habla".