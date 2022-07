Soy humano y cometí un error: Will Smith

CDMX.- El actor Will Smith aceptó nuevamente el error que cometió al abofetear a Chris Rock en la ceremonia del Óscar y le pidió disculpas públicas a él y a su esposa Jada Pinkett.

A través de un video que publicó en su cuenta de YouTube, el histrión habló por primera vez luego de meses de que ocurrió el incidente.

"Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho. Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder. Odio cuando decepciono a la gente. Entonces, me duele, me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí.

"Y el trabajo que estoy tratando de hacer es, estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", añadió quien interpretara a el Príncipe del Rap.

Smith dijo que intentó contactar a Rock en su momento, pero recibió un mensaje de que el comediante se comunicaría cuando estuviera listo.

"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", dijo el protagonista de Soy Leyenda.

En el clip, el actor de 53 años también se disculpó con el hermano la madre de Chris y comentó que su esposa, Jada Pinkett Smith, no le pidió que abofeteara a Rock y se disculpó con ella y su familia por lo que su actuar les provocó.

"No pensé en cuántas personas herí en ese momento. Teníamos una gran relación, Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable", dijo.

Smith finalmente cerró el video con la promesa de aprender de sus errores y no volverlos a repetir.

"No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto.

"Sé que fue confuso, sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo".