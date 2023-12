Spears responde a Timberlake... sin faltarle al respeto

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La guerra de comentarios entre Britney Spears y Justin Timberlake parece no terminar, ahora la cantante publicó en redes sociales lo que se rumora es una respuesta indirecta a un comentario que el intérprete realizó en un concierto en Las Vegas.

Britney compartió un vídeo en Instagram de un leopardo bebiendo agua entre hombres bailando en un tubo de pole dance, acompañado de un mensaje.

"Oh Jesucristo, las historias... ¡podría contarles una sobre el set de esta! Siempre hay más que contar y eso no es ni la mitad! Fue filmado en Arizona a 120 grados de temperatura....Se filmaron 2 videos de versiones diferentes para esta canción... la mayoría de los chicos dicen: 'OH, ESTOY SHOOK'.

"Psss, nunca mencioné cómo le gané en baloncesto y él lloraba..sin faltarle al respeto!, escribió la cantante.

Esta última frase despertó suspicacia sobre un clara respuesta al ex integrante de NSYNC , quien durante una presentación en Las Vegas pronunció algunas palabras, antes de interpretar su himno de ruptura, "Cry Me a River", que se rumora que es sobre Spears.

"Sin faltar al respeto", mencionó antes de los primeros acordes del tema lanzado en 2002, año en el que ocurrió su ruptura.

El último párrafo también parece ser una referencia al evento benéfico anual de Desafío para los Niños de NSYNC en 2001, donde ambos artistas usaron camisetas deportivas que iban a juego.

Britney lanzó este año su libro de memorias The Woman In Me, en el que reveló detalles dolorosos sobre su ruptura con Timberlake.