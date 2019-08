'Spider-Man' podría aparecer en secuela de Venom

En días recientes la comunidad de fans del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) revivió la pérdida de "Spider-man" como en una de las escenas más famosas de Avengers: Infinity War al desintegrarse en los brazos de "Iron Man", cuando se dio a conocer que Sony Pictures y Marvel Studios no llegaron a un acuerdo para la renovación de los derechos del arácnido pese al éxito de Spider-Man: Far From Home.

El acuerdo logrado entre ambos estudios en Captain America: Civil War se rompió, y el sitio Deadline Hollywood señaló que Sony y Marvel no llegaron a un convenio que les posibilite colaborar en nuevas cintas del superhéroe arácnido, debido a problemas para conciliar un nuevo trato donde se financiaría a partes iguales las futuras producciones.

Disney asegura que Marvel Studios es una razón importante para que las recientes entregas de Spider-Man hayan sido un éxito. Sony rechazó esa oferta y esto derivó en la pérdida de "Spidey", por consecuencia, dejando fuera a Kevin Feige, (productor de Marvel Studios desde el 2000), de las dos películas planeadas para el arácnido dentro del UCM.

Al parecer, Sony cree que al tener bajo contrato al actor Tom Holland y al director Jon Watts puede lograr películas exitosas sin necesitar la aprobación de Feige. Se rumora que Sony pretende meter a "Spider-Man" en alguna de las secuelas de Venom.

Sólo resta esperar al D23 Expo 2019, donde Disney presenta su proyectos para este año y que se llevará a cabo el 23 de agosto, para saber la opinión de Kevin Feige al respecto.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx