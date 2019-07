Spielberg suma a mujer latina para su versión de 'West Side Story'

Los Ángeles





La actriz de origen venezolano Andréa Burns se unió al elenco de la nueva versión de "West Side Story", que dirigirá Steven Spielberg, para interpretar el papel de Fausta, informaron los responsables de la película este jueves.

La actriz nacida en Miami y procedente de una familia venezolana es habitual en los musicales de Broadway, señaló el equipo de la nueva producción en un comunicado.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra la interpretación del personaje protagonista Daniela en el musical ganador del premio Tony "In The Heights" y su papel como Carmen en "The Nance".

También ha participado en representaciones sobre los escenarios de "On Your Feet!" y "Songs for a New World", así como en las series de televisión "Blue Bloods", "Law and Order: Special Victims Unit", "Kevin Can Wait" y "Jessica Jones".

Tras un proceso de selección, la joven intérprete colombo-estadounidense Rachel Zegler, de 17 años, encarnará a Maria -el personaje que interpretó Natalie Wood en la exitosa cinta de 1961-, y compartirá protagonismo con Ansel Elgort, que ya había sido confirmado anteriormente como Tony, el rol que en su día popularizó Richard Beymer.

Inspirado en la historia de un "Romeo y Julieta" "moderno", "West Side Story" cuenta la rivalidad de las pandillas Jets y Sharks en el oeste de Nueva York durante la década de 1950 y el romance imposible entre los protagonistas, Tony y María.