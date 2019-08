Spike Lee presentará American Skin en Festival de Cine de Venecia

El actor, cineasta y guionista estadounidense Spike Lee, conocido por dirigir filmes como Malcolm X, participará en el 76 º Festival de Venecia para presentar la última cinta del director Nate Parker, American Skin, informaron hoy miércoles los organizadores.

Los responsables del festival, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre en el Lido veneciano, revelaron los dos nuevos títulos que se estrenarán en la Mostra: este y el documental Beyond The Beach - The Hell & The Hope, del director y productor británico Graeme A. Scott.

Ambos filmes estarán incluidos en la sección no competitiva Sconfini, en la que se proyectan las obras sin restricciones de género o duración del festival.

Los responsables del certamen explicaron que Lee, quien no participa en la cinta, acompañará a Parker durante la proyección y después ambos mantendrán un diálogo con el público.

Además revelaron que el director estadounidense Terence Nance (quien presentó en el pasado cintas como An Oversimplification of Her Beauty, Swimming in Your Skin Again y Univitillen en los festivales de cine de Sundance y de Nueva York) se suma al jurado del Premio Venecia Opera Prima-Luigi De Laurentiis.

Este jurado se compone del director serbio Emir Kusturica, la italiana Antonietta De Lillo, la actriz tunecina Hend Sabry y el productor estadounidense Michael J. Werner.

American Skin es el segundo esperado largometraje del director, actor, guionista y productor estadounidense Nate Parker, que debutó en 2016 en la dirección con El nacimiento de una nación, presentado en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado.

En esta ocasión, Parker pone el foco en Lincoln Jefferson, un veterano de la Armada que busca justicia para su hijo asesinado a manos de un policía.

Por su parte, el productor británico Graeme A. Scott se estrenará en la dirección con el documental Beyond the Beach: The Hell and the Hope, en el que trabaja junto al director de fotografía Buddy Squires para explicar la labor diaria de médicos, enfermeros y voluntarios de la organización italiana sin ánimo de lucro Emergency en lugares devastados por las guerras.

El 76 º Festival de Cine de Venecia tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre y el jurado de su Sección Oficial estará presidido por la cineasta argentina Lucrecia Martel.

En esta edición recibirán el León de Oro honorífico el cineasta español Pedro Almodóvar y la actriz británica Julie Andrews.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx