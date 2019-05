Star Wars Galaxy’s Edge: fanáticos arrasan con reservaciones en Disneyland

Las reservaciones para la nueva atracción de Disneyland, Star Wars: Galaxy's Edge desaparecieron en menos de dos horas, lo que demuestra una fuerte demanda de la atracción que se inaugurará el 31 de mayo.





Walt Disney Co. comenzó a aceptar reservaciones a las 10 am, hora del Pacífico del jueves, y para las 11:45 am ya se habían agotado. Preocupado por el control de multitudes, el gigante del entretenimiento exige a sus clientes reservar espacios de cuatro horas desde el día de apertura hasta el 23 de junio, contrario a lo habitual en Disneyland.

Después de eso, Disney usará un sistema de filas virtuales para controlar las multitudes. Los huéspedes que se alojen en los tres hoteles de la compañía en Anaheim, California, también podrán acceder.

Los fanáticos se quejaron de las reservas en las redes sociales, y alguien incluso las comparó con ingresar a una universidad prestigiosa en EE.UU.





Star Wars: Galaxy's Edge es la nueva atracción más esperada en abrirse en el resort en décadas. El terreno de 5,7 hectáreas contará con un viaje simulado en la nave espacial Millennium Falcon y una cantina donde los huéspedes pueden pedir leche azul Bantha, entre otras rarezas.





Una atracción similar se abrirá en agosto en Disney's Hollywood Studios en Orlando, Florida.





Fuente: www.infobae.com