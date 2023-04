Star Wars Sinfónico

Chihuahua, Chih.- La Universidad Autónoma de Chihuahua y el equipo de la Arena Corner Sport, dio a conocer en conferencia de prensa que el próximo sábado 6 de mayo, se celebrará un magno evento para todos los amantes de Star Wars. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar en el que la Orquesta Sinfónica de Universidad Autónoma de Chihuahua ofrecerá un concierto sinfónico, todo esto en el marco del Día de Star Wars denominado “May the 4th be with you”.

Así lo dieron a conocer durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Christian Medellín, Director General del Complejo Corner Sport Chihuahua; Efrén Betancourt, Gerente de Corner Sport; Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; directora de Extensión y Difusión de la UACH, Ruth del Carmen Grajeda González; Luis Fernando Aguilar Martínez, director general de Chihuahua Celebretion One y Carlos Gálvez, diseñador de La Legión 501st.

Explicaron que el evento es gratuito, pero que el recinto tiene capacidad para 3,200 personas, por lo que si habrá boletos que se repartirán, y les permitirá acceder al recinto. El evento dará inicio a las 12 del medio día, y los aficionados que quieran portar algún atuendo de a Star Wars podrán hacerlo, ya que se trata de una celebración. El evento incluirá combates con sable de láser, batallas galácticas, sets temáticos y para cerrar con broche de oro este evento, el concierto sinfónico de la OSUACh con la memorable música de Star Wars, con el sello del compositor John Williams, considerado uno de los más grandes en la historia del cine.

“Pretendemos llevar a cabo un evento lleno de actividades de recreación, concursos, clases de sable de laser, convivencia entre los fans, sets para fotografías y por supuesto la espectacular actuación de la OSUACh que estará presentando algunas piezas temáticas exclusivas, así que hago extensa la invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañen a partir de las 12 del mediodía para que disfruten de este gran evento y una noche de gala con la Orquesta Sinfónica de la UACH”, expresó Christian Medellín Director General del Complejo Corner Sport Chihuahua.

El concierto de la OSUACh se llevará a cabo en punto de las 7:30 pm, los boletos están disponibles en la Coordinación de Extensión y Difusión Cultural de la UACH en el Campus I y en la Quinta Gameros.

“La UACH, con su carta de presentación en la cultura que es la Orquesta Sinfónica, estará participando en esta actividad donde nos encontramos muchos apasionados por Star Wars, el evento se pretendía realizar justo el 4 de mayo, que es el Día de Star Wars, pero por cuestiones de logística se prestó para el día 6 de mayo, el cual será un día de convivencia familiar y para quienes somos aficionados será un día muy especial y muy orgullo de que la UACH inicie esta tradición junto con la Arena Corner Sport”, expresó Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la UACh.

La OSUACh será la encargada de cerrar con broche de oro este gran evento con un concierto en dos tiempos, donde los músicos harán gala de su talento interpretando diez piezas de la saga de Star Wars.