Stella McCartney presenta manifiesto ecologista en París

París.- En medio de la atención cada vez mayor a la lucha contra el cambio climático, la pionera ecológica de la industria de la moda Stella McCartney convirtió el lunes su desfile en la Semana de la Moda de París en un manifiesto ecologista.

En su primer desfile como parte del conglomerado de lujo LVMH, la diseñadora británico-estadounidense dijo que espera cambiar la moda desde dentro con cada colección.

McCartney presentó una colección engañosamente sencilla en la Opera Garnier de París con diseños fluidos y femeninos que conservaban su frescura gracias a sus proporciones voluminosas.

Los 51 modelos, que se centraban en franjas llamativas y bordados decorativos, fueron presentados con una música de fondo contrastadamente estruendosa, incluyendo algunas groserías. McCartney hizo sonreír a invitados como la actriz de "Game of Thrones" Maisie Williams y la cantante británica Ellie Goulding.

Por momentos la atención de los invitados se desviaba a videos de animales apareándose que McCartney eligió para proyectar en las paredes doradas de la ópera del siglo XIX.

Los estilos sutiles de la colección creaban armonía. Figuras suaves con torsos planos, hombros anchos y cortes con la cintura alta iban acompañados por el impulso óptico de estampados florales bohemios.

Las piezas se complementaron con los ya clásicos guiños de McCartney a la sastrería para caballeros y ropa deportiva.

Los mejores estilos eran fruto de ideas sencillas pero atrevidas, como una falda color cobre construida con dos grandes discos de material cosidos a los lados.

Toda la ropa era, claro, 100% respetuosa con el medioambiente, aunque en la apariencia lujosa.

“Espero que cuando vean este desfile de modas no vean que es un desfile sostenible. A pesar de que sí lo es... se trata de ser deseable, hermoso y lujoso”, dijo McCartney. “Ese es el futuro de la moda, tenemos que llegar a ese punto”, agregó.

Las notas que se entregaron a los asistentes al desfile tenían poco que ver con la colección.

En cambio el texto era una especie de manifiesto ecologista que detallaba las actividades que ha hecho McCartney en las últimas dos décadas como una de las principales figuras de la moda en busca de impulsar una conciencia ambiental colectiva.

“Quería presentar todo lo que he hecho desde el primer día en esta conversación porque es muy importante que la industria de la moda no vuelva (a la ecología sólo) una tendencia”, dijo la diseñadora a The Associated Press.

McCartney dijo que siente que la conciencia ecológica, la cual ha sido una parte primordial de su mensaje desde que dejó de usar pieles, plumas y pegamento animal en 2001, es finalmente parte de la conversación global y se amplía más allá de la industria.

“Ha sido una semana increíble para mí para observar fuera de nuestra industria. La crisis climática ha sido tan explosiva que todos están hablando de ella”, dijo.

Sin nombrarla directamente evocó a la activista climática de 16 años Greta Thunberg y la atención a la lucha contra el cambio climático en Naciones Unidas.

"La generación más joven se está poniendo de pie y nos está diciendo que nuestra casa está en llamas y tenemos que responder”, dijo.

A lo largo de los años McCartney ha tenido cambios más grandes en sus diseños, como cuando en 2010 dejó de usar plástico PVC o el lanzamiento de su piel libre de piel en 2015. Dijo que espera que poco a poco estos pequeños cambios muevan a toda la industria hacia una dirección más ecológica.

La fallecida madre de McCartney, Linda, era una defensora de los derechos de los animales y de alguna manera ha sido un ejemplo para su trabajo.

La entrevista se interrumpió cuando la también activista y diseñadora Vivienne Westwood se asomó tras bambalinas junto con el ex Beatle, y padre de Stella, Paul McCartney.

A ellos los siguió la modelo Natalia Vodianova, quien llevaba puesto un abrigo de piel vegana.

Un crítico de moda bromeó: “No puedo creer que no sea de bisonte”.