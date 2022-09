Steve Aoki: cazatalentos con mucho beat

CDMX.- Son 25 años los que acumula Steve Aoki detrás de las tornamesas y frente a las consolas de audio, produciendo tracks de dance constantemente, y ha aprendido que observar, buscar y preguntar resulta elemental para detectar nuevos talentos y tendencias.

Gracias a ello se ha posicionado como uno de los DJs y músicos más reconocidos en el mundo a sus 44 años. Hoy, considerado por DJ Mag como uno de los 100 mejores disc-jockeys del mundo, reflexionó sobre la importancia de crecer como creador y generador de talentos.

"Llevo más de la mitad de mi vida viajando por trabajo, y en todo viaje pregunto, busco novedades, observo muchísimo y contacto a personas que creo que pueden aportarle mucho a mi vida profesional.

"Quien se queda encerrado en el cuarto de hotel, sólo a dormir y descansar, se pierde miles de posibilidades, porque explorando conoces y aprendes, y, por supuesto, detectas nuevas tendencias", opinó Steven Hiroyuki Aoki, su nombre real, en entrevista.

El también empresario e inversionista vino a la Ciudad de México para promocionar su canción "Ultimate", en la que colaboró con Santa Fe Klan y Snow Tha Product, y habló de las intervenciones que ha hecho a lo largo de su carrera.

"Creo que las colaboraciones te enriquecen y te hacen aprender mucho más y valorar tu creatividad desde otra perspectiva.

"Cuando colaboré con Maná fui muy criticado por un sector, pero hubo otro que lo aplaudió por la simple razón de que era una banda que no entraba en mi panorama habitual, y por eso generó atención; adoré eso. Siempre busco artistas distintos, pensamientos distintos", apuntó sobre el remix que hizo para "La Prisión".

Aoki, quien es el fundador del sello Dim Mak Records, ha trabajado en distintas canciones con Iggy Azalea, Backstreet Boys, Will.i.am, Vini Vici y Linkin Park, y tiene en su lista de deseos a muchos otros grandes nombres.

"Soy muy fanático del rock tradicional, del rock que hoy suena en los corazones de quienes amamos el género, y me encantaría poder colaborar con Thom Yorke (frontman de Radiohead), es uno de mis grandes favoritos.

"Uno de mis grandes deseos era hacer algo con Tom Morello (Rage Against The Machine), y cuando se dio (con 'How Long'), pensé que no había límites. Y por eso pienso en grande: Muse, Coldplay, Depeche Mode, Foo Fighters ¿por qué no?", abundó.

"Are You Lonely", "Delirious (Boneless)" y "Send It" son algunos de los éxitos que ha consolidado el estadounidense de raíces japonesas, quien es uno de los tres hijos del empresario Rocky Aoki, fundador de la firma restaurantera Benihana.

Confiado en su capacidad de entendimiento en la industria musical, y sustentado en su experiencia, dijo que desea seguir buscando nuevos valores para impulsarlos como intérpretes o creadores.

"Desde hace años descubrí que lo que sé hacer no es únicamente crear música, producir remixes o reinterpretar, sino detectar a personas con talento para impulsarlas, y me siento muy orgulloso de no haber dejado esa parte de mí. Empecé con mi sello y se ha expandido a muchos países. No tengo límites, quiero que mi comunidad continúe creciendo".

Entre algunos de los nombres que la firma ha impulsado, aunque no necesariamente sigan en la empresa, destacan Bloc Party, Fischerspooner, The Rakes y Datarock.