Steven Spielberg descarta posible retiro tras éxito en TIFF

CDMX.- El cineasta Steven Spielberg presentó su reciente trabajo filmíco The Fabelmans en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés), donde insistió en que no tiene planeado retirarse del séptimo arte tras recibir una larga ovación del público.

Después de la exhibición de The Fabelmans, Steven Spielberg fue llamado al escenario para recibir los aplausos del público por su trabajo en la pantalla grande.

Durante el discurso, el cineasta argumentó que su reciente filme llegó a su mente durante la pandemia de Covid-19, por lo que decidió enmarcar su historia más intima, inspirada en sus primeros esfuerzos por colarse en la industria cinematográfica.

De acuerdo con un reporte de Variety, la trama de The Fabelmans tomó detalles sobre la infancia del director de Jurassic Park, y logró asentarse en el gusto del público cinéfilo del TIFF.

Como consecuencia, el cineasta reafirmó que no contempla su pronta jubilación: "Este trabajo no es porque me vaya a retirar sino que es mi 'canto del cisne'. No crean nada de eso", dijo Spielberg ante las especulaciones sobre su retiro.

The Fabelmans fue exhibida en el TIFF con 15 minutos de retraso debido a la aglomeración causada por los fans del realizador.

La cinta del ganador del Óscar narra la historia de un joven que se entera de un secreto debastador al interior de su familia, por lo que decide hacer cine para analizar su realidad.

El filme contó con un elenco formado por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten y Judd Hirsch.