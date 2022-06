'Stranger Things' pone de moda éxito de 1985

La cantante y compositora británica Kate Bush se situó este viernes en el primer puesto de la lista de sencillos del Reino Unido con su éxito de 1985 "Running Up That Hill", batiendo varios récords con la canción que ha tenido un resurgimiento gracias a la serie de Netflix Stranger Things.

"Running Up That Hill (A Deal With God)" alcanzó el número 3 en su lanzamiento original, pero ha encontrado una nueva base de seguidores entre una generación más joven en la última temporada de la serie ambientada en los años 80 sobre horrores sobrenaturales en la ciudad ficticia de Hawkins, en Indiana.

La canción, perteneciente al álbum de Bush Hounds of Love, ha obtenido buenos resultados en las listas musicales de varios países, incluido Estados Unidos, desde que se estrenó el primer volumen de episodios de la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix a finales de mayo.

Bush, que saltó a la fama en 1978 con el sencillo de debut "Wuthering Heights", en el que la entonces joven de 19 años se ganó a los seguidores con su voz única y sus expresivos movimientos de baile, hizo un raro comentario público sobre la renovada popularidad de la canción y que seguía el drama de ciencia ficción creado por los hermanos Matt y Ross Duffer.

"Es muy conmovedor que la canción haya tenido una acogidatan cálida, sobre todo porque está siendo impulsada por los jóvenes seguidores que adoran la serie", dijo Bush, de 63 años, en un comunicado este mes.

"Estoy muy feliz de que los hermanos Duffer estén recibiendo una respuesta tan positiva por su última creación. Se lo merecen".

La Official Charts Company dijo el viernes que Bush había logrado tres récords históricos en la Official Chart: el mayor tiempo para que un sencillo alcance el número 1 en la Official Singles Chart -37 años-, así como la artista femenina más antigua en conseguir un número 1 en la Official Singles Chart.

Y 44 años después de su último número 1 en el Reino Unido, con "Wuthering Heights", Bush ostenta también el récord de mayor intervalo de tiempo entre números 1 en la historia de la Lista Oficial, añadió.