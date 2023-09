Su afición, la pintura

Chihuahua.- Pamela Denisse Benavides Prieto, es egresada de la Facultad de Bellas Artes de la UACH, además compaginó sus estudios en la escuela Libre de Diseño y Arte Bauhaus, en Puebla, y es Licenciada en Artes Plásticas. Ha realizado diversas exposiciones individuales, tales como “Instintos”, en Coyoacán; Exhibición de cuadros, Poletaroom, en Puebla. También ha tenido exposiciones colectivas y en el extranjero, Cosmopolitan Action, Cadena Gallery, en New York.

La artista chihuahuense, en entrevista con El Diario, expresó su profunda pasión por la pintura, lo cual fue gracias a su papá, quien le inculcó y le enseñó las herramientas básicas de técnicas y materiales. Sin embargo, ella continúa actualizándose constantemente.

“Sn embargo, no fue hasta la universidad en la que decidí dedicarme a la pintura profesionalmente, cursé la Licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes en Chihuahua, los últimos semestres de la carrera los estudié en la Universidad Bauhuas en Puebla y recientemente cursé en la Academy Of Realist Art México en la ciudad de Querétaro. Siempre trato de seguir aprendiendo nuevas técnicas que mejoren mi profesión”, dijo.

UNA AMPLIA TRAYECTORIA

Benavides Prieto cuenta con seis años de trayectoria profesional y exponiendo de manera individual y colectiva. Asegura que no ha sido nada fácil llegar hasta este momento de su carrera, pero sí ha tenido una gran cantidad de experiencias gratas.

“Existen momentos en los que uno se puede llenar de miedos e inseguridades, de sí realmente se puede vivir del arte. Hubo un momento en mi carrera que me sentía abrumada, bloqueada para crear y decidí no ser tan rígida con el proceso creativo; al momento de dejarme fluir y disfrutar más este proceso, el resultado fue una obra que me gustó mucho y que me invitaron a exponer en una galería en New York, lo que fue un gran logro para mí, me dio mucha seguridad a la hora de dejarme llevar por mi intuición en el proceso creativo”, indicó.

SU ESTILO Y SUS INFLUENCIAS

“En un principio tenía un estilo más definido en cuanto a la temática y colores, pero ahora conforme he estado experimentando diferentes técnicas, como son los animales con simbologías”

“Además, me agrada la figura humana, tales como retratos que para mí poseen un gran significado emocional, y me gusta experimentar la iluminación y la utilización de tonalidades saturadas y puros. Me inspiran lecturas, viajes, experiencias personales. Las corrientes artísticas como el impresionismo, el arte figurativo y el realismo han tenido una influencia en mi trabajo”, aseveró.

SU INSPIRACIÓN

“El arte ha estado presente toda mi vida, me ha inspirado en la creación de nuevas ideas, mostrar algo que me emocione y concretar con otras personas. La pintura ha sido un lenguaje en el que trasmito cómo percibo el mundo y me inspira seguir”, expresó.

LO QUE VIENE

“En la actualidad, me desempeño como docente de dibujo a nivel secundario y continúo trabajando en mi taller con obras sobre pedido personalizadas. Tengo algunos proyectos por hacer una colección de pinturas para el próximo año y exponer de manera individual aquí en Chihuahua. También quiero participar en concursos de pintura a nivel nacional”, puntualizó.