Su papá le decía que no sabía cantar

Ciudad de México.- Tener un carácter fuerte ayudó a José Manuel Figueroa a vencer desafíos como cuando su papá, Joan Sebastian, le decía que no era bueno para tocar la guitarra o cantar.

El intérprete de 47 años habló de una madurez que ha vivido, y de un cambio experimentado tras el deceso de El Rey del Jaripeo, como se le conocía al fallecido cantautor.

"Es parte de la ju-mentud (los errores)", comentó sonriendo, "hay impulsos fuertes, como cualquier ser humano, creo que parte de ese impulso y ese carácter es el que me ayudó a luchar, a no darme por vencido frente a un maestro como Joan Sebastian cuando me decía que no tocaba bien la guitarra, que no cantaba bien.

"El carácter que llevo es el que me ayudó a quererme superar y demostrarle al viejo que esto es lo que amaba, entonces no me arrepiento de mi carácter ni me avergüenzo, en ningún momento", declaró José Manuel.

También dijo que le ha tocado vivir momentos buenos y malos por culpa de su temperamento, pero los acepta.

"Soy una persona que conforme han pasado los años he vivido ciertas cosas importantes, episodios difíciles, traumáticos, dolorosos, entonces te va cambiando. Es parte de la vida, es lo que te hace ser más ser humano cada día", indicó.

El deceso de Joan, hace siete años, cambió la vida de José Manuel.

"A veces la vida une y a veces la vida separa; a veces la muerte separa, pero también une", aseguró Figueroa al término del Showcase de Anadaluz Music, realizado la noche del martes en Mazatlán.

"En esa ocasión, la muerte de mi padre me ha hecho percatarme de muchas cosas".

Al igual que su padre, el cantante realizada gira ya con un espectáculo ecuestre encabezado por Calibre 50 y en el que también participa la Banda Carnaval.

Al cuestionarle cuándo será que él cabalgue solo por las arenas o centros de espectáculos, señaló que en algún momento será, pero por ahora su compromiso está en este tour.

"Tampoco quiero que llegue tan pronto, porque ahorita estoy disfrutando con mis amigos esta gira", dijo. "Ojalá y no sea muy pronto".

Desde la tierra de la banda, Figo, como le dicen sus amigos, confesó que en el pasado no le gustaba que lo ubicaran o lo presentaran como el hijo de Joan Sebastian pero, tras la ausencia de su papá, sabe que fue un error.

"Conforme va pasando el tiempo y pasan más los años del fallecimiento de mi padre, es cuando a la mejor antes, en otra época de mi vida, sí me molestaba que me presentaran como el hijo de Joan; hoy en día que mi padre no está aquí y que aprecio realmente el monstruo que fue en la música, lo tan querido que es por la gente, hoy más que nunca me siento orgulloso de ser hijo de Joan Sebastian", declaró José Manuel.