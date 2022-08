Subastarán colección de joyas y relojes de Elvis Presley

Archivo / Agencia Reforma / Una colección privada de joyas, relojes y collares de Elvis Presley, que se creía perdida, será subastada en Los Ángeles el 27 de agosto

Ciudad de México.— Una enorme colección de joyas y relojes que Elvis Presley regaló a su mánager, el coronel Tom Parker, se subastará este 27 de agosto con el respaldo de la ex esposa del cantante, Priscilla Presley.

Alrededor de 200 artículos, incluidos anillos de oro con incrustaciones de joyas, mancuernillas, relojes y cadenas, entre muchos otros productos, fueron reunidos tras varios meses por GWS Auctions.

En la colección que se subastará se incluye también una guitarra V-2 tocada por Presley durante su famoso especial de televisión de 1968; está cotizada en 750 mil dólares.

El anillo Diamond 'First' de 9.81 quilates de Presley también figura en la lista, por una oferta mínima de 500 mil dólares. Asimismo, se añade su anillo de león de 18 quilates, que usó en su documental Elvis: That's The Way It Is; su precio a la venta es de un mínimo de 25 mil dólares.