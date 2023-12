Subastarán premio Grammy de John Lennon

Agencia Reforma / En la publicación que anuncia la subasta del galardón, se menciona que Lennon le había regalado la pieza a un exdirectivo de Apple Records

Ciudad de México.- Los coleccionistas de los Beatles podrían conseguir una pieza única de John Lennon: un Grammy.

La casa de subastas Gotta Have Rock and Roll anunció que se pondrá a la venta un gramófono que la Academia de Grabación le había entregado a todos los miembros de la banda británica por sus contribuciones significativas e interpretaciones.

En la publicación que anuncia la subasta del galardón, se menciona que Lennon le había regalado la pieza a un ex directivo de Apple Records, a quien le dijo que ya no era uno de los Beatles.

La pieza contiene la leyenda Grammy Trustees Award, fechado en 1972 y se le entregó un gramófono a cada uno de los integrantes de la agrupación.

El Grammy podría alcanzar un valor de hasta 500 mil dólares al cierre de la subasta, que será la próxima semana.

Gotta Have Rock and Roll también cuenta con otros objetos como una Hofner 5140 Lap Steel Guitar que fue utilizado por Lennon y Paul McCartney y un borrador del tema "All Of Me" del puño y letra de George Harrison.