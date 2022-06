Sube a escena 'Si Yo Fuera Magdalena'

Chihuahua, Chih.- La obra teatral “Si Yo Fuera Magdalena” de la dramaturga chihuahuense Holda Ramírez subirá a escena este viernes 1 y sábado 2 de julio en el espacio cultural “Foro Cuatro” ubicado en Avenida de las Industrias y Río Santa Isabel, un montaje de reflexión sobre la violencia hacia las mujeres.

Bajo la dirección de Semjase Ugalde Ramírez, el estreno del primer día será a las 8:00 de la noche, mientras que el segundo día habrá dos funciones, 18:00 y 20:00 horas. Cuenta con las actuaciones de la misma directora, Georgina Ayub y la autora de la obra.

La trama lleva a “Magda”, una mujer de mediana edad, de estatus socioeconómico de nivel medio bajo, es trabajadora social y se dedica a llevar los casos de violencia doméstica contra las mujeres. Gracias a los dos casos de abuso de género que lleva ahora y su relación casi personal con estas dos mujeres descubre que ella misma vive una terrible situación de violencia del que parece no tener escapatoria.

Magdalena (“Magdalena”) pertenece al nivel social y económico más privilegiado de México, su marido es candidato a senador, sus hijos y ella misma brillan en sociedad, tiene la vida más que resuelta, es hermosa, elegante y toda una dama, parece que toda la suerte del mundo la tiene ella, lástima que su marido la considera una muñeca de porcelana, un adorno caro, inútil y estúpido que no sirve para nada, porque “calladita se ve más bonita”. Magdalena (“Malena”) pertenece al más bajo nivel socioeconómico, esposa de un albañil sin trabajo, macho de su casa, ella sumisa y sirvienta por educación generacional, madre de todos los hijos que le mande Dios. Las problemáticas de cada una de las tres Magdalenas se descubren durante la acción dramática y a través de las conversaciones que sostienen entre ellas. En el desarrollo podemos darnos cuenta que, a pesar de sus vidas tan diferentes, tienen algo en común: están aterradas, no quieren confesar su verdad y han vivido en un mundo donde son víctimas de la ideología, la educación, la indiferencia de toda una historia de su sociedad.

Las tres sufren diariamente de la violencia en todos los sentidos, física, psicológica y emocionalmente, pero no pueden aceptarlo porque de hacerlo firmarían su sentencia de muerte. En el desarrollo y por medio de voces en of de otras mujeres que sufren las mismas circunstancias que las tres Magdalenas se descubre que el grave problema del maltrato a la mujer y el abuso y violencia de género es mucho más común que los casos particulares de estas tres mujeres y no respeta situación o posición socio económica, edad o nivel cultural.

Gracias a las voces de estas mujeres las tres Magdalenas aceptan para sí mismas que viven en la violencia, pero no pueden denunciar porque también viven aterradas de las consecuencias a pagar. De acuerdo a su propia forma de ver la vida, ninguna de ellas tiene escapatoria. Todas están condenadas a seguir sufriendo su miseria y escondiéndose atrás de la máscara de su inventada culpabilidad. Durante el argumento, quedan expuestas las inconsistencias, incoherencias y poca utilidad de las soluciones propuestas por los gobiernos en la lucha contra la violencia de género.

Como equipo creativo, Semjase Ugalde es responsable de la escenografía e iluminación junto con Pablo Herrera, encargado de la música original. El Vestuario es de Gtiach Juv y producción de Foro del Arte de Chihuahua.

El precio de recuperación es de 150 pesos el día del evento y 120 preventa hasta el 30 de junio. Para adquirir los boletos, pueden escribir o llamar al 6141406392 o ingresar al perfil de Facebook Foro Cuatro Cuu.