'Succession' sorprende en el Emmy como Mejor Drama

Ciudad de México.- Succession tomó el relevo a Game of Thrones y se coronó este domingo como el mejor drama en la 72 edición de los Emmy, que se celebró en el Staples Center de Los Ángeles, con un evento virtual debido a la pandemia.

Además de este galardón, el proyecto también acaparó las categorías de Mejor Dirección en Serie Dramática, para Andrij Parekh, Mejor Actor Principal en Serie Dramática, premio otrogado a Jeremy Strong y Mejor actriz invitada en una serie dramática para Cherry Jones.

Momentos antes, los asistentes se emocionaron porque Zendaya (Euphoria) y Jeremy Strong (Succession) se coronaron como mejor actriz y actor de serie dramática.

Zendaya, de 24 años, se llevó una ovación tras imponerse en una reñida categoría contra veteranas de la interpretación como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer.

"Admiro a todos los que trabajan en esta industria", indicó la actriz emocionada desde su hogar, acompañada de los gritos y aplausos eufóricos de su familia.

Zendaya se convertía en ese momento en la actriz más joven en ganar el Emmy a la mejor interpretación dramática y por ello su discurso fue una especie de presentación ante sus compañeros de Hollywood, donde entró con paso firme.

"Gracias por elegirme para su historia y espero que continúen orgullosos de mi participación", dijo la protagonista de Euphoria, la serie revelación de HBO.

En la referida serie, Zendaya encarna a una adolescente con problemas de adicción que vive en una pequeña localidad estadounidense donde la mayoría de sus compañeros de instituto esconden secretos personales.

Por su parte, Strong se impuso en el apartado masculino por Succession, una ficción también de HBO, que narra los desencuentros de una familia desestructurada dueña de un imperio de medios audiovisuales y de entretenimiento.

El actor dio uno de los discursos más breves y comedidos de la noche antes de besar a su pareja, con quien veía la gala desde su hogar.

Jason Bateman (Ozark), Billy Porter (Pose), Brian Cox (Succession), Steve Carell (The Morning Show) y Sterling K. Brown (This Is Us) eran los otros nominados en la categoría masculina.

Watchmen, que dio continuidad en la pequeña pantalla al legendario cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, partió como gran favorita para los Emmy con sus 26 nominaciones y se impuso como mejor serie limitada, una categoría con cada vez más peso en la industria televisiva.

También se anotó los galardones de mejor actriz de una serie limitada o película (Regina King), mejor actor de reparto (Yahya Abdul-Mateen II) y mejor guion (Cord Jefferson y Damon Lindelof).

Watchmen, estrenada antes de que las protestas contra el racismo explotaran este año en Estados Unidos, se convirtió en un referente cultural del movimiento Black Lives Matter, ya que su argumento está relacionado con la masacre racista de Tulsa en 1921.

En el caso de Mark Ruffalo, ganador en la categoría de Mejor Actor en una mini serie por su trabajo en I Know This Much Is True, el actor estuvo junto a su esposa, quien saltó de emoción por el premio.

En su discurso, Mark invitó al pueblo estadounidense a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones y pidió que la decisión se inclinara hacia los promotores de la paz, compasión y el amor.

Ru Paul volvió a coronarse en la categoría de Mejor Reality por Ru Paul's Drag Race.

El in memorian, sección donde se recuerdan los decesos del último año, estuvieron presentes la actriz Naya Rivera, quien participó en la serie de Glee y falleció en julio, así como a Chadwick Boseman, quien protagonizó Black Panther.

El anfitrión de la noche fue Jimmy Kimmel, quien esparció humor en las tres horas que duró el evento.

Al inicio, Kimmel junto a Jennifer Aniston sanitizaron una tarjeta donde se escribe el nombre del ganador de la categoría a premiar, luego el humorista decidió quemarlo en un cesto de basura, mientras que la actriz, con un extintor intentó apagarlo, sin embargo, esto no resultó del todo bien ya que el fuego no se apagaba.

Fue un momento que ambos tomaron de la mejor manera.

Además de sanitizar la tarjeta, como símbolo de que los organizadores mantenían el cuidado contra el coronavirus al máximo, Kimmel también se realizó una prueba Covid-19.

Lista completa de Ganadores

Mejor serie de drama: Succession.

Mejor actor en una serie de drama: Jeremy Strong por Succession.

Mejor actriz en una serie de drama: Zendaya por Euphoria.

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Billy Crudup por The Morning Show.

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Julia Garner por Ozark.

Mejor serie de comedia: Schitt's Creek.

Mejor actor en una serie de comedia: Eugene Levy por Schitt's Creek.

Mejor actriz en una serie de comedia: Catherine O'Hara por Schitt's Creek.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Daniel Levy por Schitt's Creek.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Annie Murphy por Schitt's Creek.

Mejor serie limitada: Watchmen.

Mejor actor en una serie limitada: Mark Ruffalo por I Know This Much Is True.

Mejor actriz en una serie limitada: Regina King por Watchmen.

Mejor actor de reparto en una serie limitada: Yahya Abdul-Mateen 2 por Watchmen.

Mejor actriz de reparto en una serie limitada: Uzo Aduba por Mrs. America.