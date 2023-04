Suda Sofía Castro para llegar a Hollywood

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Angélica Rivera y Alberto "El Güero" Castro estuvieron al borde de las lágrimas cuando vieron a su hija Sofía como protagonista en el filme Snag, su primera producción hollywoodense.

La actriz platicó que tanto ella como sus seres queridos ya disfrutaron de una proyección privada del largometraje, dirigido y coprotagonizado por Ben Milliken, y que se estrena en junio en la plataforma Paramount+.

"Mi mamá y mi papá lloraron de la emoción, están muy orgullosos. Están muy emocionados de verme en la película; mis hermanas y mi novio también la vieron. Les gustó mucho.

Yo estaba muy nerviosa de que me vieran porque se dedican a lo mismo, pero sí les gustó y están felices", dijo la sobrina de Verónica Castro y prima de Cristian Castro.

Hermana de Fernanda y Regina, y novia de Pablo Bernot, la actriz, de 26 años, aseguró que su debut en una producción en Estados Unidos es para ella un logro, y más, haber compartido créditos con Jaime Camil, David Zayas y Ana Ortiz.

"En México saben lo que me ha costado mi carrera, lo que me ha costado llegar hasta aquí. Es una película que muestra lo que he crecido. Me gané este personaje por la audición que hice.

"Fue un casting de ocho escenas: sudé, sufrí, pero me gustó mucho. Me siento muy orgullosa de haber conseguido este papel y ser una latina trabajando en Estados Unidos", acotó.

Sofía, cuya intervención más reciente en la pantalla chica fue Malverde: El Santo Patrón, añadió que fue una situación tortuosa la que vivió durante la audición para la película, que se trata de un western de corte romántico.

"¡Ay! La verdad, no sabía cómo me iba a ir, me tapaba la boca porque traía brackets, me moría de la pena, y pensé que por eso no les iba a gustar. Ben estaba muy atento viéndome y pensé que era por eso, pero gracias a Dios no fue así".

Milliken, quien además de coprotagonizar el filme y escribirlo es productor, fue quien conceptualizó la historia con un estilo influenciado por Quentin Tarantino y Guy Ritchie, a quienes considera sus ídolos.

Ya con casi 15 años de experiencia ante las cámaras y labrando su propia carrera, Sofía dijo haber practicado sus trucos para las escenas dramáticas, y que incluso sorprendió al mismo Ben cuando interpretó a Valentina.

"Yo tomo mucha agua, decía: 'necesito agua y puedo llorar mejor'. Así lloro, así lo hago, lloro bastante rápido. A mí me funciona eso, lo aprendí con el tiempo", platicó cuando Ben la delató en la conversación, ya que le sorprendió su técnica.

La actriz remató diciendo que expresar groserías o mostrar un poco más de cuerpo en el filme ya no le causa pudor porque entendió que es parte de su oficio, del cual se siente muy orgullosa.